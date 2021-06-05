Генпрокурор Нигерии грозит судом всем пользующимся Twitter. Соцсеть попала в бан после блокировки президента

Генеральный прокурор Умар Гванду дал указание всем соответствующим правительственным службам и учреждениям обеспечить быстрое преследование нарушителей запрета на использование на территории всей страны Twitter, пишет ТАСС со ссылкой на местное издание. Гванду пригрозил серьёзной ответственностью, но конкретных мер наказания не назвал.

Эскалация отношений между властями Нигерии и соцсетью произошла после того того, как 2 июня Twitter удалил пост президента страны Мухаммада Бухари, в котором тот сулил сепаратистам наказание за нападения на государственные здания, и на 12 часов заблокировал его аккаунт. Уже в субботу, 5 июня, власти в ответ заблокировали Twitter. Компанию обвиняют в симпатиях к сепаратистам, которые стремятся создать на нигерийской территории государство Биафру.

На эту тему высказалась и представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграме. «Информационный монстр, даже очень привлекательный, не может диктовать государству не своей регистрации, как ему жить, как трактовать исторические события, какие фильмы смотреть и какую музыку слушать. Иначе вместо свободы слова появляется диктатура приватизированной свободы слова», — заявила она.