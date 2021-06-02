Реквием по Newsru.com

Наконец из Кенигсберга

Я приблизился к стране,

Где не любят Гутенберга

И находят вкус в говне.

Политическая география с тех пор изменилась, а страна — нет. Теперь и в Кенигсберге, превратившемся в Калининград, Гутенберга не любят. Потому что вкусы остались прежними.

В понедельник утром начинаю работу с просмотра новостей. Лучшая их подборка была на Newsru.com. И там читаю: «Мы перестаем работать по экономическим причинам, но вызваны они именно политической ситуацией в нашей стране».

Знакомо. Это даже не пресловутый «спор хозяйствующих субъектов». Далее вполне откровенно: «Наша картина дня стала так отличаться от картинки, которую предпочитают государственные ресурсы, что сотрудничать с нами после событий 2014 года крупные рекламодатели перестали, а остальные начали особенно опасаться уже в этом году».



Причина именно в отличии картины от картинки. В горбачёвскую перестройку на телевидении появилась программа «Взгляд». Там молодые ведущие (Листьев, Любимов, Захаров и др.) потрясали советского телезрителя невиданно откровенной постановкой и обсуждением тогдашних проблем. И время от времени, перед перерывами на рекламу, кто-то из них разражался лозунгом: «Ваша реклама — наша независимость!».

У Newsru.com в последнее время было 3 млн просмотров в месяц. Полагаю, что настоящих, не накрученных. Но это не принесло независимости. Поскольку реклама у нас не просто сама по себе: она — политически грамотная! Стоит, так сказать, на страже государственных интересов.

Для большей ясности замечу, что эксперты говорят о серьезных ошибках интернет-издания в рекламной работе. Как можно понять из интервью его главреда Березницкой-Бруни инагенту в лице тоже нуждающегося ныне интернет-СМИ — «Медузе», до 2014 г. издание работало с одним рекламным агентством-посредником, не искало прямых контактов с провайдерами, а последние годы «питалось» в основном лишь контекстной рекламой. Ну, кое-какую мелочь забытый ныне Владимир Гусинский подкидывал.



Всё это так, но как бы плохо ни была поставлена рекламная деятельность, сам по себе этот факт не отменяет того, что рекламодатели раньше были, а потом их не стало. Вопрос о том, что же их отвратило от популярного издания, повис бы в воздухе, если не вспомнить одно немаловажное обстоятельство.

В России нет ничего частного. И реклама, естественно, тоже. А властному началу очень не по нраву, когда о нем говорят не то, что оно само о себе любимом думает. И, главное, не то, что оно желает внушить насчет себя другим.

«Нам всё чаще приходилось писать про принятие ограничительных законов, которые в любой день могли бы коснуться нас самих. Всё больше уважаемых людей и источников правдивой информации мы вынуждены были маркировать как иноагентов и экстремистов». Замечу, что эта маркировка — весьма яркая реклама, но вот только по своей природе она некоммерческая, денег не приносит. Что поделаешь! Проза жизни.

Newsru.com начинал как сайт телеканала НТВ. И появился в 2000 г. как ntv.ru. Однако менее чем через год внутренности НТВ выпотрошили (нашелся у нас Джек-Потрошитель), оставили лишь оболочку, которую заполнили субстанцией из стихотворения прогрессивного поэта XIX века. В нее же провалился сайт ntv.ru. А тот, что сохранил старую традицию, взял имя Newsru.com. И дожил до 31.05.2021 г.



Лично для меня сайт служил не только источником информации, но еще и воспоминаний о бывшем НТВ. Этот канал окончательно отучил меня от иностранных голосов, которые я потреблял с 12 лет (как в семье появилась Spidola — детище знаменитого рижского завода ВЭФ). Зачем? Канал всё расскажет и покажет.

Когда его не стало, то российское телевидение для меня закончилось. Ушел полностью в Интернет, и кто такие Дмитрий (не Евгений) Киселёв, Владимир Соловьёв и иже с ними знаю только из баннеров и заметок в Глобальной сети. Надо сказать, не слишком для них лестных. На экране же с ними не встречался.

Сегодня, как бы ни стремились законопатить свободный поток известий и слов, удачи в этом деле не видать. История с Telegram еще на памяти. И пришлось Роскомнадзору в итоге заявить: «Да гранаты у него не той системы!». Надеюсь, эпизод из «Белого солнца пустыни» все помнят. А для забаненных сайтов есть VPN. Спасибо за невольное стимулирование компьютерной грамотности.

И, тем не менее, Newsru.com — потеря. Хотя бы потому, что экономил время на настройку VPN. Но, конечно, не только за это. Пожалуй, в плане сочетания глобальных и российских новостей по самым разным рубрикам с публикациями независимых мнений и отрывков из мировых СМИ, ему равных в России не было. R.I.P.



Фактическое закрытие Newsru.com — это один из многих сигналов о процессе трансформации власти в идеократическую, всё более неравнодушную не только к поступкам, но и к словам. Провозглашая легитимность собственного правления из догмата о своей непогрешимости, она всё менее и менее терпима к покушениям на свой светлый образ как в прошлом, так и в настоящем. И всё более становится похожей на BLM: также требует становиться на колено и лизать ей ботинок. Непротивления ей недостаточно, служение требуется.

Андрей Заостровцев

