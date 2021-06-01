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Водители грузовиков сгорели в своих машинах после столкновения на трассе в Ростовской области

Два водителя погибли в загоревшихся грузовиках после ДТП в Ростовской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области
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Страшная авария с грузовиками в Ростовской области 1 июня унесла жизни двух человек. Водителей не смогли достать из загоревшихся машин.

Как сообщает портал 161.RU со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области, на 44-м километре автодороги между станицей Егорлыкской и городом Сальск, в Целинском районе области, столкнулись два КАМАЗа с полуприцепами. После ДТП оба грузовика загорелись.

Водителей не удалось достать из автомобилей, и они оба погибли на месте. Полиция устанавливает личности погибших.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области

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