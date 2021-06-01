Страшная авария с грузовиками в Ростовской области 1 июня унесла жизни двух человек. Водителей не смогли достать из загоревшихся машин.

Как сообщает портал 161.RU со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области, на 44-м километре автодороги между станицей Егорлыкской и городом Сальск, в Целинском районе области, столкнулись два КАМАЗа с полуприцепами. После ДТП оба грузовика загорелись.