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«Лада» едва не влетела в остановку в Пушкине. Дрифт и полёт в забор попали на видео

Автомобиль вылетел на тротуар у автобусной остановки в Петербурге

Маневр водителя легкового автомобиля в Пушкинском районе Петербурга едва не закончился серьезным ДТП днем 1 июня. К счастью, вместо остановки с пешеходами досталось забору.

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Как стало известно «Фонтанке», авария произошла в 13:46 на пересечении Школьной улицы и Октябрьского бульвара в Пушкине. На записи с камер наблюдения видно, как автомобиль ВАЗ-2114 вылетает на перекресток на красный свет, когда по другой улице транспорт едет на свой зеленый. Затем машину заносит вправо, она выскакивает на тротуар прямо перед автобусной остановкой, на которой стоит женщина, ударяет дорожный знак и, пробив ограждение, вылетает на газон.

Водителю «Лады» повезло проскочить перекресток ровно между двумя пересекавшими его машинами, водитель второй из них, вероятно, видя ВАЗ, даже успел притормозить. Пешеходы, к счастью, тоже отделались испугом.

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Комментарии (2)

Alex000
Он так направо повернуть хотел, или что? Зачем он вообще руль-то вывернул?
DimonTT
Тачку в утиль, водилу - на нары!
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