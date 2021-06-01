Как стало известно «Фонтанке», авария произошла в 13:46 на пересечении Школьной улицы и Октябрьского бульвара в Пушкине. На записи с камер наблюдения видно, как автомобиль ВАЗ-2114 вылетает на перекресток на красный свет, когда по другой улице транспорт едет на свой зеленый. Затем машину заносит вправо, она выскакивает на тротуар прямо перед автобусной остановкой, на которой стоит женщина, ударяет дорожный знак и, пробив ограждение, вылетает на газон.
Водителю «Лады» повезло проскочить перекресток ровно между двумя пересекавшими его машинами, водитель второй из них, вероятно, видя ВАЗ, даже успел притормозить. Пешеходы, к счастью, тоже отделались испугом.