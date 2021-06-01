FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +20
73.30р89.38р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

Утята вылупились среди многоэтажек Парнаса и ищут воду

В Петербурге заметили утку с птенцами

Дикая природа осваивает «человейники»: утку с малышами заметили в плотной застройке Выборгского района Санкт-Петербурга. Горожане беспокоятся за их судьбу.

Читатель «Фонтанки» Евгений сфотографировал выводок 1 июня около 8 часов утра на Парнасе, на газоне улицы Фёдора Абрамова у пересечения с улицей Михаила Дудина. «Видимо, утка высидела птенцов где-то за строительным забором, а сейчас вышла наружу. Проблема в том, что до ближайшего водоема, расположенного в Шуваловском парке, далеко и она туда не доберется», — переживает Евгений. Однако, если верить карте «Яндекса», на улице Фёдора Абрамова метрах в 300 от этого газона есть небольшой пруд. Возможно, утка знает о нём.

Фото: Читатель «Фонтанки» Евгений
ПоделитьсяПоделиться

В Петербурге большая популяция уток, только крякв — более 10 тысяч. В природе они обычно устраивают гнезда на земле недалеко от водоёма. А в городе находят самые экзотические места: дупло, в котором жила сова, клумбу около станции метро, замечены даже попытки освоить скворечник. Утят этой весной уже видели в Екатерининском парке Пушкина.

Фото: Читатель «Фонтанки» Евгений

По теме (13)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний