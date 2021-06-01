Дикая природа осваивает «человейники»: утку с малышами заметили в плотной застройке Выборгского района Санкт-Петербурга. Горожане беспокоятся за их судьбу.



Читатель «Фонтанки» Евгений сфотографировал выводок 1 июня около 8 часов утра на Парнасе, на газоне улицы Фёдора Абрамова у пересечения с улицей Михаила Дудина. «Видимо, утка высидела птенцов где-то за строительным забором, а сейчас вышла наружу. Проблема в том, что до ближайшего водоема, расположенного в Шуваловском парке, далеко и она туда не доберется», — переживает Евгений. Однако, если верить карте «Яндекса», на улице Фёдора Абрамова метрах в 300 от этого газона есть небольшой пруд. Возможно, утка знает о нём.

