Отдельные пернатые семьи уже успели выполнить основную задачу этого весеннего сезона: и пару нашли, и птенцов вывели. Осталось их вырастить и отпустить.

«Ураааааааа! Первые утята этого сезона! Екатерининский парк Пушкина 13.05.2021», — делится радостью бёрдвотчер Лариса Белявская в сообществе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».