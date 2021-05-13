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Первых в этом сезоне утят заметили в Петербурге

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Отдельные пернатые семьи уже успели выполнить основную задачу этого весеннего сезона: и пару нашли, и птенцов вывели. Осталось их вырастить и отпустить.

«Ураааааааа! Первые утята этого сезона! Екатерининский парк Пушкина 13.05.2021», — делится радостью бёрдвотчер Лариса Белявская в сообществе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».

В Петербурге весьма обширна популяция уток. Только крякв зимой обитало более 10 тысяч. В природе они обычно устраивают гнезда на земле, недалеко от водоёма. А в городе находят самые экзотические места: дупло, в котором жила сова, клумбу около станции метро, замечены даже попытки освоить скворечник.

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