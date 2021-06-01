Без лишней макулатуры. В России заключили первую электронную сделку купли-продажи недвижимости

Продавец и покупатель, находящиеся в разных регионах РФ, совершили все процедуры удаленно благодаря электронному взаимодействию Росреестра и Федеральной нотариальной палаты (ФНП), отмечает издание.

«Новый инструмент — регистрация прав по дистанционно удостоверенным сделкам — был разработан в рамках развития сотрудничества с нотариатом», — сообщили в Росреестре.

Росреестр впервые зарегистрировал право собственности по электронной сделке купли-продажи квартиры, дистанционно заверенной двумя нотариусами. Об этом 1 июня сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Замглавы Росреестра Елена Мартынова рассказала, что к концу 2022 года планируется сократить срок регистрации прав по нотариально удостоверенным сделкам до нескольких минут. По её словам, заявителям при сделках в дистанционных форматах оказывается помощь и процедура совершается значительно быстрее очной.



«Интерфакс» уточняет, что дистанционная сделка проводилась по регистрации прав на квартиру в городе Белогорске Амурской области, при этом продавец находился в Краснодарском крае.



Сначала участники подали документы нотариусам, которые связались между собой через Единую информационную систему нотариата и удостоверили сделку. Затем каждый из участников подписал документы электронной подписью с помощью специального планшета, после чего нотариус из Краснодарского края направил электронный пакет документов на регистрацию в Росреестр.

