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Без лишней макулатуры. В России заключили первую электронную сделку купли-продажи недвижимости

Росреестр запустил инструмент, позволяющий заверять сделки дистанционно

Росреестр впервые зарегистрировал право собственности по электронной сделке купли-продажи квартиры, дистанционно заверенной двумя нотариусами. Об этом 1 июня сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Новый инструмент — регистрация прав по дистанционно удостоверенным сделкам — был разработан в рамках развития сотрудничества с нотариатом», — сообщили в Росреестре.

Продавец и покупатель, находящиеся в разных регионах РФ, совершили все процедуры удаленно благодаря электронному взаимодействию Росреестра и Федеральной нотариальной палаты (ФНП), отмечает издание.

Замглавы Росреестра Елена Мартынова рассказала, что к концу 2022 года планируется сократить срок регистрации прав по нотариально удостоверенным сделкам до нескольких минут. По её словам, заявителям при сделках в дистанционных форматах оказывается помощь и процедура совершается значительно быстрее очной.

«Интерфакс» уточняет, что дистанционная сделка проводилась по регистрации прав на квартиру в городе Белогорске Амурской области, при этом продавец находился в Краснодарском крае.

Сначала участники подали документы нотариусам, которые связались между собой через Единую информационную систему нотариата и удостоверили сделку. Затем каждый из участников подписал документы электронной подписью с помощью специального планшета, после чего нотариус из Краснодарского края направил электронный пакет документов на регистрацию в Росреестр.

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Комментарии (3)

Piter Russo
.... а потом все электронные документы по сделке пустили на печать в принтер))) бумага ж надежнее!
Oleg_I
Рисковые ребята. А потом Росреестр: ой, мы тут что-то нажали и все удалилось :(((
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