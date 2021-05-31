В День защиты детей фонды, помогающие воспитанникам детдомов, запустят акцию #МнеДомойПора

1 июня — в День защиты детей — семь крупнейших российских фондов запустят акцию #МнеДомойПора. Её цель — привлечь внимание к проблеме выпускников сиротских учреждений.
Организаторами акции выступили фонды, специализирующиеся на поддержке подростков и выпускников детских домов: «Подари мне крылья», «Арифметика Добра», «Солнечный город», «Петербургские родители», «Дети наши», «Бюро добрых дел», «Старшие Братья Старшие Сёстры».
«По статистике, в России из
Каждый фонд-участник предоставил письма выпускников детских домов, в которых ребята рассказывают, как они ощущали себя, выйдя в большой мир. Эти письма были отправлены российским актёрам и музыкантам, которые записали видеоролики. Эти ролики будут опубликованы с 1 по 7 июня в аккаунтах артистов, а также в аккаунтах фондов.
Среди тех, кто поддержал акцию, — Лиза Боярская, Максим Леонидов, Нонна Гришаева, Даниил Вахрушев, Евгений Фёдоров, Екатерина Гордеева, Елизавета Туктамышева, Кирилл Гребенщиков, Дмитрий Ендальцев, Екатерина Разумовская и другие.
К акции могут присоединиться все желающие. О том, как это сделать, можно узнать на сайтах и в аккаунтах фондов-участников.