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В День защиты детей фонды, помогающие воспитанникам детдомов, запустят акцию #МнеДомойПора

1 июня — в День защиты детей — семь крупнейших российских фондов запустят акцию #МнеДомойПора. Её цель — привлечь внимание к проблеме выпускников сиротских учреждений.

Организаторами акции выступили фонды, специализирующиеся на поддержке подростков и выпускников детских домов: «Подари мне крылья», «Арифметика Добра», «Солнечный город», «Петербургские родители», «Дети наши», «Бюро добрых дел», «Старшие Братья Старшие Сёстры».

«По статистике, в России из 100 % сирот, выпускающихся из детских домов, 90 % никогда не адаптируются к нормальной жизни. Большая часть из них не способна создать семью, найти работу, стать полноценным членом общества. Данные дети нуждаются в сопровождении как перед выпуском из детского дома, так и после», — говорят организаторы акции.

Каждый фонд-участник предоставил письма выпускников детских домов, в которых ребята рассказывают, как они ощущали себя, выйдя в большой мир. Эти письма были отправлены российским актёрам и музыкантам, которые записали видеоролики. Эти ролики будут опубликованы с 1 по 7 июня в аккаунтах артистов, а также в аккаунтах фондов.

Среди тех, кто поддержал акцию, — Лиза Боярская, Максим Леонидов, Нонна Гришаева, Даниил Вахрушев, Евгений Фёдоров, Екатерина Гордеева, Елизавета Туктамышева, Кирилл Гребенщиков, Дмитрий Ендальцев, Екатерина Разумовская и другие.

К акции могут присоединиться все желающие. О том, как это сделать, можно узнать на сайтах и в аккаунтах фондов-участников.

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