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Щучка дернистая и мордовник приготовились к звездному часу в Новой Голландии. Лук уже дебютировал

Лес из злаков и аромат шалфея — в Новой Голландии открыли травяной сад

В Новой Голландии для прогулок стал доступен травяной сад. Об открытии площадки, на которой растут тюльпаны, нарциссы и цветной лук, в социальных сетях острова сообщили 31 мая.

Некоторые цветы уже распустились, другие только приживаются.

«Когда отцветут луковичные — вырастут основные растения: разноцветные многолетники, метелки злаковых и акцентные растения вроде мордовника, мака и эхинацеи», — обещают специалисты.

В этом году по сторонам дорожек, которые были расширены, высадили большое количество многолетнего злака щучки дернистой, который уже к августу вырастет в высоту до полутора метров, а также шалфей. Когда зацветёт он, клумбы буквально окрасятся в фиолетовый цвет.

В последних числах мая в Новой Голландии открылся и «Летний театр». На сцене во дворе «Бутылки» практически ежедневно проходят концерты джаза, современной и академической музыки.

В июне на склоне Адмиралтейского канала должна появиться инсталляция российской художницы Агаты Манн. В своей работе она призовёт зрителей наслаждаться жизнью и не ожидать от неё чудес. Осенью же над искусственным водоёмом появится настоящий туман, который станет частью экспериментального произведения голландца Эдвина ван дер Хейде.

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Комментарии (2)

olla
Спасибо за Новую Голландию ! прекрасное общественное пространство. Городским властям стоит перенять опыт- как сажать крупномерные деревья, делать газоны и высаживать многолетники.
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