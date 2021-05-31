В Новой Голландии для прогулок стал доступен травяной сад. Об открытии площадки, на которой растут тюльпаны, нарциссы и цветной лук, в социальных сетях острова сообщили 31 мая.
Некоторые цветы уже распустились, другие только приживаются.
«Когда отцветут луковичные — вырастут основные растения: разноцветные многолетники, метелки злаковых и акцентные растения вроде мордовника, мака и эхинацеи», — обещают специалисты.
В этом году по сторонам дорожек, которые были расширены, высадили большое количество многолетнего злака щучки дернистой, который уже к августу вырастет в высоту до полутора метров, а также шалфей. Когда зацветёт он, клумбы буквально окрасятся в фиолетовый цвет.
В последних числах мая в Новой Голландии открылся и «Летний театр». На сцене во дворе «Бутылки» практически ежедневно проходят концерты джаза, современной и академической музыки.
В июне на склоне Адмиралтейского канала должна появиться инсталляция российской художницы Агаты Манн. В своей работе она призовёт зрителей наслаждаться жизнью и не ожидать от неё чудес. Осенью же над искусственным водоёмом появится настоящий туман, который станет частью экспериментального произведения голландца Эдвина ван дер Хейде.