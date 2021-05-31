В Новой Голландии для прогулок стал доступен травяной сад. Об открытии площадки, на которой растут тюльпаны, нарциссы и цветной лук, в социальных сетях острова сообщили 31 мая.



Некоторые цветы уже распустились, другие только приживаются.



«Когда отцветут луковичные — вырастут основные растения: разноцветные многолетники, метелки злаковых и акцентные растения вроде мордовника, мака и эхинацеи», — обещают специалисты.



В этом году по сторонам дорожек, которые были расширены, высадили большое количество многолетнего злака щучки дернистой, который уже к августу вырастет в высоту до полутора метров, а также шалфей. Когда зацветёт он, клумбы буквально окрасятся в фиолетовый цвет.