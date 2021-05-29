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Обнуление на миллионы. В Петербурге арестовали налоговика, подозреваемого в схеме с «юриками»

По подозрению в миллионом обнулении юридических лиц арестован налоговик в Петербурге

Октябрьский районный Петербурга арестовал заместителя начальника Межрайонной инспекции ФНС № 7 Александра Кудаева. Решение вынесено 29 мая.

По версии следствия, Кудаев помог двум предпринимателям подать недостоверные нулевые отчеты, после чего суммы ранее уплаченных налогов стали отражаться как излишне уплаченные. Бизнесмены подали заявление о возврате 2,1 млн рублей. Сейчас один из них задержан, второй арестован. Подробнее о схеме можно прочитать у наших коллег с 47news в материале «Как ФНС обнуляет «юриков»».

Кудаев от общения со следователями отказался, воспользовавшись 51 статьёй Конституции.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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«В процессе следователь пояснил, есть основания полагать, что Кудаев причастен к иным аналогичным преступлениям. Допросили сожительницу Кудаева, в прошлом жену, пояснившую, что ей будет очень плохо и тяжело без любимого», — рассказали в Объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Подозреваемый просил домашний арест. Адвокаты его поддержали, уточнив, что сторона защиты обсуждает позицию, включающую сотрудничество со следствием. Суд отправил Кудаева в СИЗО до 30 июня.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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Комментарии (27)

sektor7
Спасибо Фонтанка за статью.
Не поверите, я даже дал задание бухгалтерам изучить этот вопрос более внимательно и добавил Вашу статью в избранное. На случай если похожее будет, я покажу им Ваш репортаж.
260551481
Смешно, воруют и выводят миллиарды, а ловят каких то "копеечных" лохов ...
Wert
Взял чужое
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