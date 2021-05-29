Октябрьский районный Петербурга арестовал заместителя начальника Межрайонной инспекции ФНС № 7 Александра Кудаева. Решение вынесено 29 мая.
По версии следствия, Кудаев помог двум предпринимателям подать недостоверные нулевые отчеты, после чего суммы ранее уплаченных налогов стали отражаться как излишне уплаченные. Бизнесмены подали заявление о возврате 2,1 млн рублей. Сейчас один из них задержан, второй арестован. Подробнее о схеме можно прочитать у наших коллег с 47news в материале «Как ФНС обнуляет «юриков»».
Кудаев от общения со следователями отказался, воспользовавшись 51 статьёй Конституции.
«В процессе следователь пояснил, есть основания полагать, что Кудаев причастен к иным аналогичным преступлениям. Допросили сожительницу Кудаева, в прошлом жену, пояснившую, что ей будет очень плохо и тяжело без любимого», — рассказали в Объединённой пресс-службе судов Петербурга.
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Подозреваемый просил домашний арест. Адвокаты его поддержали, уточнив, что сторона защиты обсуждает позицию, включающую сотрудничество со следствием. Суд отправил Кудаева в СИЗО до 30 июня.