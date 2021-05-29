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Не стер переписку — помог следователю. В Петербурге задержан замглавы Межрайонной налоговой инспекции

Суд ответит на ходатайство следствия об аресте заместителя начальника седьмой межрайонной налоговой инспекции Петербурга 29 мая. «Фонтанка» узнала, за что.

По информации нашего издания, к обеду 28 мая в кабинет заместителя начальника Межрайонной инспекции ФНС № 7 Александра Кудаева, что находится, соответственно, в здании на канале Грибоедова, 133, зашли с обыском оперативники экономической полиции Адмиралтейского района. Чуть ранее, утром 28 мая, в следствии того же Адмиралтейского района было возбуждено уголовное дело по покушению на мошенничество в особо крупных размерах. После обыска Александр Кудаев был вынужден пройти с полицейскими, а к ночи его задержали на двое суток.

Что касается МИФНС № 7, то эта налоговая непростая. На ее учете состоят практически все органы исполнительной, контрольной и надзорной власти. Руководитель же МИФНС № 7 Лада Ложкина в скором времени должна возглавить объединенную структуру — инспекции 7 и 8.

По данным «Фонтанки», на днях были задержаны двое петербургских предпринимателей по подозрению в так называемом «обнулении» компаний. Если интересно, то подробно вы можете прочитать об этом в статье у наших коллег с 47news — «Как ФНС обнуляет "юриков"». Если же казенно, то следствие так изложило суть: «…предоставили в налоговую инспекцию заведомо подложные нулевые отчетные декларации по уплате НДС, в связи с чем суммы ранее уплаченных налогов стали отражаться как излишне уплаченные <…>, после чего направили заявления на возврат излишне уплаченных налогов на сумму более 2 миллионов рублей…»

При беседах с оперативниками эти бизнесмены раскрыли пароли своих телефонов, в которых была обнаружена подробная переписка именно с Александром Кудаевым. Последнее и привело силовиков к нему в гости. Не секрет же, что налоговик лучше остальных видит компании, стоящие у него на учете. Отметим: как правило, обнуляются фирмы с плохим показателем — с высоким налоговым риском. Это вообще могут быть «помойки». Тем более что налоговая постоянно занимается так называемой чисткой среды, заодно выправляя статистику.

Насколько знает журналист «Фонтанки», процессуальная позиция Александра Кудаева — настороженно-молчаливая. Сегодня, 29 мая, следствие выходит в суд с ходатайством о его аресте.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

kоt-obormot
Жулик, на жулике, и жуликом погоняет.
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