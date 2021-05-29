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Петербургская группа «Психея» выпустила первый альбом за восемь лет. Их композиция — в списке запрещенных в России

Петербургская группа «Психея» выпустила альбом «Видения»

Петербургская группа «Психея» выпустила альбом «Видения». Это их первый релиз за последние восемь лет.

Десять композиций для альбома написал фронтмен группы Дмитрий Фео Порубов. В записи треков принимали участие пианист Саша Улаев и скрипач Леонид Шелухин.

Как рассказывал Порубов «Афише», это «очень личный и экспериментальный именно по лирике альбом». «Хотел добиться максимальной мелодичности и певучести, не знаю, насколько это удалось, судить слушателям. В музыкальном плане мы старались и использовать потенциал каждого музыканта по максимуму, больше экспрессии, мелодичности, драйва и просто совместного музицирования», — говорил он.

Презентация альбома пройдет 4 июня в Москве и 11 июня в Петербурге.

«Психея» основана в 1996 году в Кургане, в Петербург участники группы переехали в 2000 году. Группа выпустила пять студийных альбомов, пять синглов и один EP. Композицию «Психеи», повествующую об убийстве сотрудника правоохранительных органов, признали экстремистской еще в 2010 году, а в 2014-м ее официально запретили распространять в России.

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Комментарии (3)

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