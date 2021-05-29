Петербургская группа «Психея» выпустила первый альбом за восемь лет. Их композиция — в списке запрещенных в России

Петербургская группа «Психея» выпустила альбом «Видения». Это их первый релиз за последние восемь лет.
Десять композиций для альбома написал фронтмен группы Дмитрий Фео Порубов. В записи треков принимали участие пианист Саша Улаев и скрипач Леонид Шелухин.
Как рассказывал Порубов «Афише», это «очень личный и экспериментальный именно по лирике альбом». «Хотел добиться максимальной мелодичности и певучести, не знаю, насколько это удалось, судить слушателям. В музыкальном плане мы старались и использовать потенциал каждого музыканта по максимуму, больше экспрессии, мелодичности, драйва и просто совместного музицирования», — говорил он.
Презентация альбома пройдет 4 июня в Москве и 11 июня в Петербурге.
«Психея» основана в 1996 году в Кургане, в Петербург участники группы переехали в 2000 году. Группа выпустила пять студийных альбомов, пять синглов и один EP. Композицию «Психеи», повествующую об убийстве сотрудника правоохранительных органов, признали экстремистской еще в 2010 году, а в 2014-м ее официально запретили распространять в России.