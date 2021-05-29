Петербургская группа «Психея» выпустила первый альбом за восемь лет. Их композиция — в списке запрещенных в России

Петербургская группа «Психея» выпустила альбом «Видения». Это их первый релиз за последние восемь лет.



Десять композиций для альбома написал фронтмен группы Дмитрий Фео Порубов. В записи треков принимали участие пианист Саша Улаев и скрипач Леонид Шелухин.



Как рассказывал Порубов «Афише», это «очень личный и экспериментальный именно по лирике альбом». «Хотел добиться максимальной мелодичности и певучести, не знаю, насколько это удалось, судить слушателям. В музыкальном плане мы старались и использовать потенциал каждого музыканта по максимуму, больше экспрессии, мелодичности, драйва и просто совместного музицирования», — говорил он.

