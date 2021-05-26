FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +17
73.40р89.95р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
0
Печать

Автомобиль вылетел на тротуар и перевернулся прямо под крышей остановки в Москве. Пешеход увернуться не успел

Автомобиль на крыше сбил пешехода на остановке в Москве

ПоделитьсяПоделиться

«Перевертыш» украсил остановочный павильон на одной из крупнейших магистралей Москвы вечером 26 мая. Досталось одному из пешеходов.

Как сообщает московский Департамент транспорта в своем телеграм-канале, на Кутузовском проспекте, в районе дома 8, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и вылетел на тротуар. Машина перевернулась на крышу, оказавшись точно в остановочном павильоне.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадал пешеход, находившийся на остановке. Телеграм-канал «112» пишет, что в это же время там ожидала автобус семья с ребенком, но они успели отскочить.

Фото: «Дептранс. Оперативно»

ранее по теме

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний