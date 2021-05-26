«Перевертыш» украсил остановочный павильон на одной из крупнейших магистралей Москвы вечером 26 мая. Досталось одному из пешеходов.
Как сообщает московский Департамент транспорта в своем телеграм-канале, на Кутузовском проспекте, в районе дома 8, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и вылетел на тротуар. Машина перевернулась на крышу, оказавшись точно в остановочном павильоне.
По предварительной информации, в результате ДТП пострадал пешеход, находившийся на остановке. Телеграм-канал «112» пишет, что в это же время там ожидала автобус семья с ребенком, но они успели отскочить.