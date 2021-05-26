Алиса Фрейндлих вернулась на сцену после перенесённого коронавируса. О том, что накануне актриса вновь вышла к публике после долгого перерыва и исполнила главную роль в спектакле «Волнение» в Каменноостровском театре, 26 мая сообщили в БДТ.
После окончания зрители наградили овациями Алису Бруновну и весь актерский ансамбль спектакля — Дмитрия Воробьева, Василия Реутова, Юлию Марченко, Рустама Насырова и Андрея Феськова, отметили в театре.
Зрители, попавшие на спектакль, публиковали в соцсетях восторженные отзывы, радуясь возвращению «талантливейшей, умнейшей, дорогой Алисы Бруновны» и говорили об «истинном наслаждении впитывать ее игру». «Вот думаю, повезёт ли мне когда-нибудь увидеть её вживую? Этот день был бы самым счастливым для меня», — мечтали другие.
Народную артистку СССР госпитализировали с коронавирусом в минувшем декабре. Она находилась в тяжёлом состоянии и Новый год встречала в палате с родными. Чтобы быстрее оправиться, Алиса Фрейндлих проходила курс специальной гимнастики, которая укрепляет лёгкие, а также физиотерапии.
Домой актрису отпустили уже в феврале.
До того, как сыграть в «Волнении» по пьесе Ивана Вырыпаева, Алиса Фрейндлих приезжала в БДТ в марте, чтобы записать видео для благотворительного проекта «Я мечтаю о жизни» ко Всемирному дню информирования об аутизме и посмотреть спектакль «Джульетта».
Основная сцена БДТ на полгода закрыта на ремонт. Там необходимо «ликвидировать» последствия некачественной реконструкции 2011–2014 годов.