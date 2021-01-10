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Алиса Фрейндлих в больнице занимается специальной гимнастикой, чтобы быстрее излечиться от коронавируса

Алиса Фрейндлих, которая продолжает лечение от COVID-19 в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Соколова, занялась специальным комплексом упражнений. Об этом «Фонтанке» 10 января сообщили в медучреждении.

Гимнастика укрепляет легкие. Состояние актрисы врачи оценивают как стабильное. Она общается с дочерью, которая также попала в стационар накануне Нового года с коронавирусом.

Два дня назад специалисты после КТ зафиксировали уменьшение степени поражения легких.

Накануне из больницы домой выписали друга и коллегу Фрейндлих – Олега Басилашвили, которого врачи также некоторое время наблюдали в стационаре из-за положительного теста на COVID-19.

Фрейндлих была госпитализирована из-за коронавируса в преддверии Нового года. В больнице за ней ведётся круглосуточное наблюдение. Она получает кислородную поддержку и необходимые лекарства. В том же медучреждении, но в разных с ней палатах находятся её дочь и внучка.

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Комментарии (4)

TresAmigos
Кроме неё никто не болеет?
васисуалий
кому это интересно?
Гротеск
руководство по этой специальной гимнастике мне выдали в первом меде когда спасли весной 2020 , за что этим добрым людям низкий поклон и безграничное уважение...
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