Алиса Фрейндлих в больнице занимается специальной гимнастикой, чтобы быстрее излечиться от коронавируса

Алиса Фрейндлих, которая продолжает лечение от COVID-19 в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Соколова, занялась специальным комплексом упражнений. Об этом «Фонтанке» 10 января сообщили в медучреждении.



Гимнастика укрепляет легкие. Состояние актрисы врачи оценивают как стабильное. Она общается с дочерью, которая также попала в стационар накануне Нового года с коронавирусом.



Два дня назад специалисты после КТ зафиксировали уменьшение степени поражения легких.

Накануне из больницы домой выписали друга и коллегу Фрейндлих – Олега Басилашвили, которого врачи также некоторое время наблюдали в стационаре из-за положительного теста на COVID-19.

