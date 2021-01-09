FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-9°C/Завтра: -13
73.88р90.79р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
11
Печать

Госпитализированного с коронавирусом Олега Басилашвили выписали из больницы в Петербурге

86-летний народный артист СССР Олег Басилашвили возвращается домой после недели в 40-й больнице Курортного района Петербурга. В медучреждение он попал с коронавирусной инфекцией.

О том, что Олега Басилашвили отпускают из-под непосредственного наблюдения врачей, «Фонтанке» 9 января сообщили в Большом драматическом театре имени Георгия Товстоногова. «Сегодня его выписали», — уточнили в БДТ. Артист будет продолжать лечение дома.

Как рассказал «Фонтанке» глава фракции «Яблоко» в петербургском ЗакСе Борис Вишневский, он уже созвонился с Олегом Басилашвили, с которым дружит много лет. «Олег Валерианович говорит, что его хорошо подлечили, он получил отрицательные тесты. Голос нормальный, дополнительная помощь ему не требуется», — передаёт слова артиста Вишневский.

Басилашвили был госпитализирован с коронавирусом в первых числах января. Он чувствовал себя «более-менее неплохо» и отмечал, что в 40-й горбольнице его лечат хорошо и делают всё необходимое.

Ещё одна легенда БДТ — Алиса Фрейндлих пока остаётся в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Соколова, за её состоянием стабильно наблюдают. Накануне врачи отметили, что КТ показало уменьшение степени поражения лёгких у пациентки. В медучреждение из-за коронавируса она попала перед новогодними праздниками.

9 января продюсер Лии Ахеджаковой сообщил, что она в больнице с ковидом уже третьи сутки, чувствует себя нормально и лежит в обычной палате. Сама актриса сказала, что нигде она не лежит и ничего у нее нет.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

260695231
А как поварята рвали пердаки свои недавно после новости о госпитализации! Пусть все их нескромные пожелания обернутся против них самих и их хозяина!
zenotr
еще бы знать кто это
MyAdmiral Kruzenshtern
Гастарбайтерам от журналистики, нанятым Фъ, не удаются сложноподчиненные предложения в заголовках :)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний