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Продюсер Лии Ахеджаковой рассказал, что актрису увезли в больницу с коронавирусом. Сама она это опровергает

У актрисы Лии Ахеджаковой положительный тест на коронавирус, поэтому она госпитализирована. Сама артистка слова своего продюсера не подтверждает.

Факт госпитализации «Дождю» и ТАСС подтвердил продюсер актрисы Ефим Спектор. Ахеджакова лежит в обычной палате и чувствует себя нормально, в больнице она третий день. При этом сама артистка на вопрос издания «Подъем» заявила, что «нигде она не в больнице и ничего у нее нет».

Ранее с поражением легких в больницу в Петербурге была госпитализирована Алиса Фрейндлих. Накануне врачи сообщили, что зона поражения уменьшилась.

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Комментарии (2)

Piter Russo
Чувствуется что Лию Ахеджакову достали звонками, человек приболел а журналисты налетели с расспросами, где да что и как...
Castor Troy
Просто чихнула, а у них уже диагноз готов?
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