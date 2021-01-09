Продюсер Лии Ахеджаковой рассказал, что актрису увезли в больницу с коронавирусом. Сама она это опровергает

У актрисы Лии Ахеджаковой положительный тест на коронавирус, поэтому она госпитализирована. Сама артистка слова своего продюсера не подтверждает.

Факт госпитализации «Дождю» и ТАСС подтвердил продюсер актрисы Ефим Спектор. Ахеджакова лежит в обычной палате и чувствует себя нормально, в больнице она третий день. При этом сама артистка на вопрос издания «Подъем» заявила, что «нигде она не в больнице и ничего у нее нет».

Ранее с поражением легких в больницу в Петербурге была госпитализирована Алиса Фрейндлих. Накануне врачи сообщили, что зона поражения уменьшилась.