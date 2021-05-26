Оппозиция в Заксе осудила Лукашенко за посадку самолета с Протасевичем. Председатель парламента вступился за белорусского президента

Беспартийный депутат Максим Резник во время учреждения премии имени экс-парламентария, завкафедрой мировой политики факультета международных отношений СПбГУ Ватаньяра Ягъи выразил надежду, что «в контексте нынешней политики эта премия не будет вручаться тем, кто поддерживает террористов из ХАМАС, и тем, кто поддерживает полоумного диктатора, который сажает самолет, чтобы арестовать...».

На этом месте его выступление прервал спикер Закса Вячеслав Макаров. После слово взял глава фракции «Яблока» Борис Вишневский. «Ватаньяр Саидович Ягъя, я уверен, не смолчал бы, наблюдая за тем, что сейчас происходит, к сожалению, в области международной политики. Наблюдая за тем, как, действительно, я тоже готов повторить эти слова, обезумевший диктатор Лукашенко...» — сказал он. «Борис Лазаревич, присаживайтесь, пожалуйста», — сказал Макаров, отключив коллеге микрофон.

«Про самолёт. Во-первых, я хочу сказать, как это звучит? На дипломатическом языке оскорбительные выпады в адрес президента соседнего государства. Это что, дипломатический протокол или дипломатические слова?..» — сказал глава парламента с трибуны.

«Всему же миру известно... Самолёт президента — президента, я подчеркиваю — Моралеса, сажают, потому что там есть подозрение... президентский самолёт! Блогер летит. Дескать, видите ли, с президентом, которого там не было.... Вы видели лицо президента Боливии Моралеса? Это как? Я не буду говорить о других случаях посадки самолётов, они не единичные. И мертвая тишина, абсолютно никакой реакции. А здесь... Это не просто двойные — вызывающе двойные стандарты», — добавил он.