Арестованную в Белоруссии россиянку подозревают в организации массовых беспорядков. Съемка с признаниями может быть постановочной

Издание ссылается на знакомые с ситуацией источники. По данным «Новой», россиянку подозревают по двум статьям — организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, и организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти. Если в течение 10 дней ей не предъявят обвинение, то, в теории, девушка может претендовать на свободу.

Россиянку Софию Сапегу в Белоруссии допрашивали в присутствии дежурного адвоката, а видео с признанием в администрировании телеграм-канала может быть постановочным. Об этом 25 мая пишет «Новая газета».

Источники издания также добавили, что Софью допрашивали в присутствии дежурного адвоката, а ее защитника к ней не пустили. Видео, слитое в сеть, может быть постановочной съемкой. На допросе она признательных показаний об администрировании телеграм-канала с базой персональных данных белорусских силовиков не давала.

Девушка была задержана в воскресенье 23 мая после того, как самолет из Афин в Вильнюс по рекомендации минского диспетчера посадили в аэропорту белорусской столицы. Поводом стало сообщение о бомбе на борту. С рейса сняли Сапегу и Романа Протасевича. Он бывший редактор канала Nexta, его тоже обвиняют в организации массовых беспорядков.

Европа на действия Минска отреагировала бойкотированием белорусского неба. Авиакомпании отказываются пользоваться этим воздушным пространством, страны запрещают полеты над своими территориями самолетов Belavia.