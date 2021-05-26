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В Петербурге депутаты скорректировали запрет на участие детей до 14 лет в квестах

Запрет на посещение детьми до 14 лет квестов не будет распространяться на государственные учреждения культуры и образования, а также организации, которые имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности. Такую поправку к законопроекту 26 мая на заседании Заксобрания Петербурга поддержали депутаты.

Инициатива вносит изменения в законы «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних в Санкт-Петербурге» и об административных правонарушениях. Первоначальная версия предполагала полный запрет на участие подростков до 14 лет в квестах, которые организуют частные компании. В первом чтении инициативу, которая подверглась активной критике, приняли еще в 2019 году.

Глава фракции «Яблоко» Борис Вишневский предложил ослабить запрет, установив, что дети до 12 лет не могут участвовать в них без сопровождения взрослых, а 13- и 14-летние подростки — могут участвовать в квестах без сопровождения. Также парламентарий предложил обязать организаторов указывать возрастные ограничения. Коллеги по парламенту не поддержали эту поправку.

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Комментарии (1)

266031605
Это что за квесты, где закладки ищут?
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