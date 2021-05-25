Более 500 школьников познакомились с программами центра цифровых технологий в Приморском районе

На данный момент для школьников работают 4 направления: «Робототехника», «Интернет вещей», «Инженерный дизайн CAD», «Прототипирование», в планах открытие программы «Строительство и урбанистика». Это направление познакомит учеников с историей архитектуры, трендами развития городских агломераций, новыми технологиями проектирования и строительства. Вся система обучения направлена на то, чтобы дети смогли получить начальную, базовую и профессиональную подготовку в области цифровых технологий.

«Техноспейс» открылся в ноябре 2020 года в Приморском районе Петербурга на базе школы №428, которую построила компания «Главстрой Санкт-Петербург». Создание учебных центров «Техноспейс» — это федеральный проект, которые реализуется фондом «Вольное дело» Олега Дерипаски, основателя компании «Главстрой Санкт-Петербург». Первый «Техноспейс» появился в 2019 году в Краснодарском крае. В планах фонда — создание сети по всей стране.

«Мы живем в век цифровых технологий, которые дальше будут развиваться еще активнее. Уже сейчас есть понимание, что начинать знакомиться с цифровыми технологиями нужно со школьной скамьи. Мы видим позитивный отклик от родителей и учащихся, это говорит о пользе и важности получаемых знаний, — отмечает преподаватель «Техноспейса» ГБОУ школа №428 Владимир Крылов. — Они помогают ученикам определиться с будущей профессией, подготовиться к поступлению в ВУЗ и начинать осваивать перспективную специальность еще до окончания школы».

На 2021/2022 учебный год запланировано увеличение числа учеников до 240 человек, в центр привлекут новых преподавателей, а также будут разработаны партнерские программы с профильными ВУЗами города.

Среди проектов фонда «Вольное дело» — ежегодный всероссийский фестиваль «Робофест», который дает возможность участникам от 6 до 26 лет представить на фестивале свои достижения в области научно-технического творчества, а также академический лицей с углубленным изучением естественных и точных наук, который построен в Усть-Лабинске Краснодарского края, в котором будут заниматься талантливые дети со всей страны.

