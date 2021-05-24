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В петербургском метро произошёл сбой: частично встала оранжевая линия

Оказавшийся на путях пассажир метро Петербурга жив

График движения поездов в петербургской подземке утром 24 мая нарушил пассажир, упавший на пути.

Движение поездов по четвёртой — Лахтинско-Правобережной линии метрополитена Петербурга возвращается к обычному графику после нештатной ситуации на станции «Лиговский проспект» 24 мая.

Как сообщили в пресс-службе подземки, к 9:35 оказавшегося на рельсах пассажира извлекли из-под состава. По данным «Фонтанки», это мужчина. Пострадавший жив, его состоянием занимаются медики.

Пока его возвращали на платформу, составы от «Площади Александра Невского» до «Спасской» не ходили. На данный момент сесть в поезд можно на всех станциях метро, интервал движения выправляется.

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Комментарии (4)

265039621
Вы видимо плохо сходили в туалет утром.
Вовикс
у меня почемуто списалось 60р, за место 36р мир/привязана к телефону.
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