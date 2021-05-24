В петербургском метро произошёл сбой: частично встала оранжевая линия

Движение поездов по четвёртой — Лахтинско-Правобережной линии метрополитена Петербурга возвращается к обычному графику после нештатной ситуации на станции «Лиговский проспект» 24 мая.



Как сообщили в пресс-службе подземки, к 9:35 оказавшегося на рельсах пассажира извлекли из-под состава. По данным «Фонтанки», это мужчина. Пострадавший жив, его состоянием занимаются медики.

Пока его возвращали на платформу, составы от «Площади Александра Невского» до «Спасской» не ходили. На данный момент сесть в поезд можно на всех станциях метро, интервал движения выправляется.