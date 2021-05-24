FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +14
73.58р89.94р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
21
Печать

Петербуржец попросил таксиста о санитарной остановке и остался в слезах на обочине

Водитель такси напал на пассажира с перцовым баллончиком в Петербурге

Неприятности петербуржцев с таксистами продолжаются. Житель Выборгского района пожаловался на водителя, который посреди поездки раздумал везти пассажира и не постеснялся взять то, что счёл достойной оплатой.

Как стало известно «Фонтанке» 24 мая, накануне в полицию обратился 24-летний директор фирмы-банкрота с просьбой найти и привлечь к ответственности водителя, с которым имел несчастье оказаться в одной машине. В субботу он воспользовался услугами одного из сервисов такси, сел в белый «Фольксваген Поло» и около половины шестого утра был на Петроградской стороне у Александровского парка.

Конечной точкой парк не был — сделать остановку заставила нужда. Вынырнув из кустов, пассажир рассчитывал укрыться в салоне, но таксист растерял учтивость. По словам заявителя, его встретили струёй из перцового баллончика. Протерев глаза, он не обнаружил ни «Айфона» последней модели, который оценил в 80 тысяч, ни белого «Фольксвагена».

В полиции возбудили дело по статье «Грабёж». Медики диагностировали у потерпевшего химический ожог лица и в удовлетворительном состоянии отпустили домой. Обидчик, с его слов, — темноглазый брюнет 20–25 лет в чёрно-серой куртке и чёрных брюках.

В воскресенье почти там же — на улице Льва Толстого — свидетелями конфликта таксиста и клиента стали читатели «Фонтанки». Водитель серого автомобиля жёстко высадил пассажира и протёр им асфальт.

За день до этого драка таксиста и владельца «КИА Сид» в Невском районе закончилась смертью последнего. Запрещённые приёмы попали на видео.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (21)

Maiok
Распоясались таксисты совсем...
Laska77
что-то с культурной столицей стало не то.
"В доме образцового содержания на Фонтанке, где работает консьерж Людвиг Аристархович, происходят немыслимые для культурной столицы события".
ldsDenis
Заказывать Комфорт+, иногда он дешевле, чем эконом.
При заказе писать комментарий (который ни кто не читает), что только русский водитель.
Отказываться от поездки, если приехал не русский водитель.
На экономе ездить только компанией.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний