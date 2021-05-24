Петербуржец попросил таксиста о санитарной остановке и остался в слезах на обочине

Как стало известно «Фонтанке» 24 мая, накануне в полицию обратился 24-летний директор фирмы-банкрота с просьбой найти и привлечь к ответственности водителя, с которым имел несчастье оказаться в одной машине. В субботу он воспользовался услугами одного из сервисов такси, сел в белый «Фольксваген Поло» и около половины шестого утра был на Петроградской стороне у Александровского парка.

Неприятности петербуржцев с таксистами продолжаются. Житель Выборгского района пожаловался на водителя, который посреди поездки раздумал везти пассажира и не постеснялся взять то, что счёл достойной оплатой.

Конечной точкой парк не был — сделать остановку заставила нужда. Вынырнув из кустов, пассажир рассчитывал укрыться в салоне, но таксист растерял учтивость. По словам заявителя, его встретили струёй из перцового баллончика. Протерев глаза, он не обнаружил ни «Айфона» последней модели, который оценил в 80 тысяч, ни белого «Фольксвагена».



В полиции возбудили дело по статье «Грабёж». Медики диагностировали у потерпевшего химический ожог лица и в удовлетворительном состоянии отпустили домой. Обидчик, с его слов, — темноглазый брюнет 20–25 лет в чёрно-серой куртке и чёрных брюках.



В воскресенье почти там же — на улице Льва Толстого — свидетелями конфликта таксиста и клиента стали читатели «Фонтанки». Водитель серого автомобиля жёстко высадил пассажира и протёр им асфальт.



За день до этого драка таксиста и владельца «КИА Сид» в Невском районе закончилась смертью последнего. Запрещённые приёмы попали на видео.

