FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +12
73.58р89.94р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
28
Печать

В Петербурге таксист жёстко высадил пассажира, протащив его по асфальту

Свидетелями конфликта водителя такси и клиента стали посетители бизнес-центра на улице Льва Толстого в Петроградском районе Петербурга.

По словам очевидца, «карета» прибыла на адрес 23 мая в 4:40, но договориться с «извозчиком» не вышло. Работника таксопарка не устроило поведение пассажира. Свидетели инцидента отмечают, что тот был пьян.

На кадрах, присланных в редакцию «Фонтанки», видно, как таксист сперва пытается убедить клиента покинуть салон. Когда понимает, что всё тщетно, пытается вытащить его, уперевшись ногами в кузов. В конце концов водителю это удается, и он некоторое время буквально вытирает мужчиной тротуар. Затем он быстро садится в машину и уезжает. Но клиент догоняет его на первом светофоре.

читатель «Фонтанки»

Чем закончился конфликт, очевидцы не знают.

Накануне, напомним, драка таксиста и владельца «КИА Сид» в Невском районе закончилась смертью последнего. Запрещённые приёмы попали на видео.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (28)

Riptide
00:08 секунда видеозаписи. Очнь смешно.
Хи-хи-хи-хи.
vic_5e4cd1938d1a8
Пьяному нет места ни где, в такси в том числе.
Водитель диковат. Если пассажир не выходит, поезжай с таким к ближайшему гаишнику или в отдел полиции или в вытрезвитель.
fedorsmolov
Сейчас здесь куча комментаторов начнет делать выводы не зная всей ситуации🤦‍♂️
Сколько езжу на такси - всегда адекватные ребята за рулем. Им проблемы нужны меньше всего. Сел, поздоровался, едешь. Приехал, попрощался.
Но если кто-то бухой решил, что парень на поло или солярисе (причем достаточно крепкий парень) его личный раб и ему можно приказывать и хамить, то это проблемы этого кого-то.
Заказывайте бизнес или майбах и там командуйте.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний