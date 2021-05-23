По словам очевидца, «карета» прибыла на адрес 23 мая в 4:40, но договориться с «извозчиком» не вышло. Работника таксопарка не устроило поведение пассажира. Свидетели инцидента отмечают, что тот был пьян.



На кадрах, присланных в редакцию «Фонтанки», видно, как таксист сперва пытается убедить клиента покинуть салон. Когда понимает, что всё тщетно, пытается вытащить его, уперевшись ногами в кузов. В конце концов водителю это удается, и он некоторое время буквально вытирает мужчиной тротуар. Затем он быстро садится в машину и уезжает. Но клиент догоняет его на первом светофоре.

