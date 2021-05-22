Все победители получили подарки от партнёров нашего фестиваля. Сертификаты от сети гипермаркетов «О'КЕЙ», а также экстремальные и эмоциональные впечатления от компании ЭМПРАНА.

Напоминаем, что в связи с проведением фестиваля на несколько часов изменилась схема движения по ЗСД. Подробности и карта перекрытий здесь.

Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с компанией «Магистраль Северной столицы» вновь дарят Петербургу ЗСД Фест — уникальный забег, полумарафон и велопарад по центральной части Западного скоростного диаметра. Это уникальная возможность рассмотреть Петербург с нового ракурса, не пролетая по ЗСД на автомобиле со скоростью 100 км/ч. Событие проходит при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.

В ЗСД Фонтанка Фест-2021 принимают участие 10 тысяч человек — 2 500 бегунов и 7 500 вело. География фестиваля — более 100 городов России и мира. С нами бегут и едут Амстердам, Москва, Южно-Сахалинск, Минск, Севастополь, Екатеринбург, Казань, Барнаул.

Забег проходит на дистанциях 10 километров и полумарафон. Велопарад пройдет от стартового городка у гипермаркета «О'КЕЙ» на Богатырском проспекте, 42, до съезда на набережную Екатерингофки. Событие приурочено ко Дню рождения Санкт-Петербурга и проходит в рамках празднования Дня города.