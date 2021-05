Программа ЗСД Фонтанка Фест — будет весело!

В стартовом городке будет работать уникальная мультимедийная сцена. Если вы не смогли стать участником забега или велопарада, не переживайте: в прямом эфире все происходящее на трассе будет транслироваться на гигантских экранах.



Также в течение всего дня вас ждёт большая программа от лучших диджеев России. Feidek, 6ear, Iva, Skvor, Robert Bridge — резиденты шоу «Маятник Фуко» на Radio Record. Kto DJ? — пионер российской электронной сцены, автор ремикса на песню «Нас не догонят», под которую сборная России вышла на церемонии открытия Олимпиады-2014. Max Fresh — ведущий Radio Record, работал как со звёздами 80-х и 90-х (Отпетые Мошенники, Шура, Пропаганда, HI-FI), так и с современными музыкантам (Серебро, МакSим, Юлия Савичева). ЦветкоFF — российский композитор, продюсер, диджей, ведущий «Радио Рекорд», в 2015 году получил Реальную премию MUSICBOX в номинации «DJ года». Cosmo & Skoro — официальные диджеи чемпионата мира по футболу-2018. Feel — первый российский ди-джей, вошедший в сотню лучших диск-жокеев мира, заняв 30-ю строчку. Swanky Tunes — диджейское трио, авторы композиции Here We Go, которая стала официальным саундтреком к фильму «Форсаж 6».