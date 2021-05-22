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Программа ЗСД Фонтанка Фест — будет весело!

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Программа ЗСД Фонтанка Фест — будет весело!

Уже сегодня стартует третий фестиваль здорового образа жизни и позитива — ЗСД Фонтанка Фест. Рассказываем, как оторваться на полную катушку, даже если ты не бежишь и не едешь.

Фото: «Фонтанка.ру»
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Помимо того, что на ЗСД Фонтанка Фест 22 мая все сначала побегут, а потом поедут по Западному скоростному диаметру, закрытому на время для автомобилей, в стартовом городке тоже будет чем заняться. Ведь это не только фестиваль здорового образа жизни, но и праздник для всей семьи.

В ЗСД Фонтанка Фест этого года примут участие 10 тысяч человек — 2 500 бегунов и 7 500 вело. Географию фестиваля составляют более 100 городов России и мира. С нами бегут и едут Амстердам, Москва, Южно-Сахалинск, Минск, Севастополь, Екатеринбург, Казань, Барнаул.

22 мая бегуны смогут выбрать дистанцию в 10 километров или полумарафон, велопарад пройдет от стартового городка у гипермаркета «О'КЕЙ» на Богатырском проспекте, 42, до съезда на набережную Екатерингофки. Событие приурочено ко Дню рождения Санкт-Петербурга и пройдет в рамках празднования Дня города.

Фестиваль будет организован с соблюдением санитарных норм предосторожности и мер противодействия распространению вируса COVID-19, рекомендованных соответствующими службами.

Автор: &quot;Фонтанка.ру&quot;

Фото: «Фонтанка.ру»
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Тайминг ЗСД Фонтанка Фест — 2021

  • 14:00 — начало работы стартового городка, партнерских зон и выдачи стартовых комплектов для бегунов
  • 16:00 — разминка для бегунов на главной сцене фестиваля
  • 16:15 — официальное открытие ЗСД Фест, построение в стартовом коридоре
  • 16:30 — старт забега
  • 19:00 — награждение бегунов
  • 20:15 — построение велосипедистов в стартовом коридоре
  • 20:30 — официальное открытие велопарада
  • 21:00 — старт велопарада
  • 22:00 — первые финиширующие велопарада на наб. Екатерингофки
  • 22:00 — окончание работы сцены
  • 22:30 — финиш последних велосипедистов
Фото: «Фонтанка.ру»
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Партнеры ЗСД Фест веселят и дарят призы

Прямо в фестивальном городке вы сможете присоединиться к «Команде прогресса» компании «Газпром нефть» и выиграть эксклюзивный мерч.

  • Спортивный квиз стартует в 15:00 на главной сцене.
  • Перед забегом в 16:00 состоится разминка, которую проведет Виктория Кербис — кандидат в мастера спорта по лёгкой атлетике, победительница первенств России и первенств Петербурга.
  • А в 19:30 совместно с «Командой прогресса» «Газпром нефти» пройдет еще один розыгрыш, по итогам которого вы можете стать обладателем яркого и полезного подарка.

В шатре О'КЕЙ будут развлекательные активности для детей, а также можно будет попробовать продукцию собственной торговой марки сети.

Крупнейшая в России энергомашиностроительная компания «Силовые машины» также приглашает в гости. В их партнерской зоне вы сможете не только сфотографироваться, но и посмотреть вместе со всей семьей шоу мыльных пузырей и получить в подарок воздушный шарик.

На площадке рядом вы найдёте корнер от «Самоката»: там можно будет попробовать продукты частной марки, сделать классное фото на память и получить подарки.

В зоне ПИТЕР FM будет располагаться мобильная караоке-система, где каждый желающий сможет исполнить любую понравившуюся песню, не боясь помешать окружающим. Свое выступление можно записать и поделиться им в социальных сетях. Кроме того, для гостей фестиваля будет работать большая развлекательная зона с огромным количеством разных настольных и более подвижных игр.

Компания «Архыз Сервис» угостит водой и разыгрывает призы.

Несколько минивэнов «Таксовичкоф» будут сопровождать велопарад и подбросят уставших участников бесплатно. А в стартовом пакете для всех участников велопарада «Таксовичкоф» подготовил полезный бонус.

Вкусные напитки и спортивное питание вы можете найти в зонах у наших партнеров — компаний Runlab, Bfine и Си-проджект.

Фото: «Фонтанка.ру»
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Фотоконкурс «Фонтанки» 

«Фонтанка» разыграет необычные призы — яркие впечатления от партнера фестиваля компании ЭМПРАНА.

Для победы нужно сделать две простые вещи:

1) Быть подписчиком городского портала «Фонтанка.ру» в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram.

2) Прийти 22 мая на ЗСД Фонтанка Фест в качестве участника или гостя, снять крутую фотографию события и опубликовать ее на своей страничке в ВК или Instagram с хештегами #фонтанкару, #зсдфест2021.

24 мая мы выберем по три ярких кадра в каждой из соцсетей. Фотографии будут опубликованы на «Фонтанке», а их авторы получат от нас призы и незабываемые впечатления.

Фото: «Фонтанка.ру»
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Главная фестивальная сцена

В стартовом городке будет работать уникальная мультимедийная сцена. Если вы не смогли стать участником забега или велопарада, не переживайте: в прямом эфире все происходящее на трассе будет транслироваться на гигантских экранах.

Также в течение всего дня вас ждёт большая программа от лучших диджеев России. Feidek, 6ear, Iva, Skvor, Robert Bridge — резиденты шоу «Маятник Фуко» на Radio Record. Kto DJ? — пионер российской электронной сцены, автор ремикса на песню «Нас не догонят», под которую сборная России вышла на церемонии открытия Олимпиады-2014. Max Fresh — ведущий Radio Record, работал как со звёздами 80-х и 90-х (Отпетые Мошенники, Шура, Пропаганда, HI-FI), так и с современными музыкантам (Серебро, МакSим, Юлия Савичева). ЦветкоFF — российский композитор, продюсер, диджей, ведущий «Радио Рекорд», в 2015 году получил Реальную премию MUSICBOX в номинации «DJ года». Cosmo & Skoro — официальные диджеи чемпионата мира по футболу-2018. Feel — первый российский ди-джей, вошедший в сотню лучших диск-жокеев мира, заняв 30-ю строчку. Swanky Tunes — диджейское трио, авторы композиции Here We Go, которая стала официальным саундтреком к фильму «Форсаж 6».

Фото: «Фонтанка.ру»
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Как одеться

Погода в Петербурге в субботу, 22 мая, обещает быть дождливой и не особо жаркой: +14…+15 днем и вечером. Одевайтесь теплее, запасайтесь зонтами и дождевиками. О том, как одеться участникам забега, читайте здесь.

Фото: «Фонтанка.ру»
6

Безопасность

На протяжении всего фестиваля на территории мероприятия будут дежурить скорая помощь и охрана. Не стоит приходить в состоянии алкогольного опьянения (весело будет и без этого) и особенно хулиганить.

И не забывайте про антикоронавирусные меры: маску, перчатки и социальную дистанцию.

Фото: «Фонтанка.ру»

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