Программа ЗСД Фонтанка Фест — будет весело!

Помимо того, что на ЗСД Фонтанка Фест 22 мая все сначала побегут, а потом поедут по Западному скоростному диаметру, закрытому на время для автомобилей, в стартовом городке тоже будет чем заняться. Ведь это не только фестиваль здорового образа жизни, но и праздник для всей семьи.



В ЗСД Фонтанка Фест этого года примут участие 10 тысяч человек — 2 500 бегунов и 7 500 вело. Географию фестиваля составляют более 100 городов России и мира. С нами бегут и едут Амстердам, Москва, Южно-Сахалинск, Минск, Севастополь, Екатеринбург, Казань, Барнаул.



22 мая бегуны смогут выбрать дистанцию в 10 километров или полумарафон, велопарад пройдет от стартового городка у гипермаркета «О'КЕЙ» на Богатырском проспекте, 42, до съезда на набережную Екатерингофки. Событие приурочено ко Дню рождения Санкт-Петербурга и пройдет в рамках празднования Дня города.



Фестиваль будет организован с соблюдением санитарных норм предосторожности и мер противодействия распространению вируса COVID-19, рекомендованных соответствующими службами.

