Программа ЗСД Фонтанка Фест — будет весело!

Помимо того, что на ЗСД Фонтанка Фест 22 мая все сначала побегут, а потом поедут по Западному скоростному диаметру, закрытому на время для автомобилей, в стартовом городке тоже будет чем заняться. Ведь это не только фестиваль здорового образа жизни, но и праздник для всей семьи.
В ЗСД Фонтанка Фест этого года примут участие 10 тысяч человек — 2 500 бегунов и 7 500 вело. Географию фестиваля составляют более 100 городов России и мира. С нами бегут и едут Амстердам, Москва, Южно-Сахалинск, Минск, Севастополь, Екатеринбург, Казань, Барнаул.
22 мая бегуны смогут выбрать дистанцию в 10 километров или полумарафон, велопарад пройдет от стартового городка у гипермаркета «О'КЕЙ» на Богатырском проспекте, 42, до съезда на набережную Екатерингофки. Событие приурочено ко Дню рождения Санкт-Петербурга и пройдет в рамках празднования Дня города.
Фестиваль будет организован с соблюдением санитарных норм предосторожности и мер противодействия распространению вируса COVID-19, рекомендованных соответствующими службами.
Автор: "Фонтанка.ру"
Тайминг ЗСД Фонтанка Фест — 2021
- 14:00 — начало работы стартового городка, партнерских зон и выдачи стартовых комплектов для бегунов
- 16:00 — разминка для бегунов на главной сцене фестиваля
- 16:15 — официальное открытие ЗСД Фест, построение в стартовом коридоре
- 16:30 — старт забега
- 19:00 — награждение бегунов
- 20:15 — построение велосипедистов в стартовом коридоре
- 20:30 — официальное открытие велопарада
- 21:00 — старт велопарада
- 22:00 — первые финиширующие велопарада на наб. Екатерингофки
- 22:00 — окончание работы сцены
- 22:30 — финиш последних велосипедистов
Партнеры ЗСД Фест веселят и дарят призы
Прямо в фестивальном городке вы сможете присоединиться к «Команде прогресса» компании «Газпром нефть» и выиграть эксклюзивный мерч.
- Спортивный квиз стартует в 15:00 на главной сцене.
- Перед забегом в 16:00 состоится разминка, которую проведет Виктория Кербис — кандидат в мастера спорта по лёгкой атлетике, победительница первенств России и первенств Петербурга.
- А в 19:30 совместно с «Командой прогресса» «Газпром нефти» пройдет еще один розыгрыш, по итогам которого вы можете стать обладателем яркого и полезного подарка.
В шатре О'КЕЙ будут развлекательные активности для детей, а также можно будет попробовать продукцию собственной торговой марки сети.
Крупнейшая в России энергомашиностроительная компания «Силовые машины» также приглашает в гости. В их партнерской зоне вы сможете не только сфотографироваться, но и посмотреть вместе со всей семьей шоу мыльных пузырей и получить в подарок воздушный шарик.
На площадке рядом вы найдёте корнер от «Самоката»: там можно будет попробовать продукты частной марки, сделать классное фото на память и получить подарки.
В зоне ПИТЕР FM будет располагаться мобильная караоке-система, где каждый желающий сможет исполнить любую понравившуюся песню, не боясь помешать окружающим. Свое выступление можно записать и поделиться им в социальных сетях. Кроме того, для гостей фестиваля будет работать большая развлекательная зона с огромным количеством разных настольных и более подвижных игр.
Компания «Архыз Сервис» угостит водой и разыгрывает призы.
Несколько минивэнов «Таксовичкоф» будут сопровождать велопарад и подбросят уставших участников бесплатно. А в стартовом пакете для всех участников велопарада «Таксовичкоф» подготовил полезный бонус.
Вкусные напитки и спортивное питание вы можете найти в зонах у наших партнеров — компаний Runlab, Bfine и Си-проджект.
Фотоконкурс «Фонтанки»
«Фонтанка» разыграет необычные призы — яркие впечатления от партнера фестиваля компании ЭМПРАНА.
Для победы нужно сделать две простые вещи:
1) Быть подписчиком городского портала «Фонтанка.ру» в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram.
2) Прийти 22 мая на ЗСД Фонтанка Фест в качестве участника или гостя, снять крутую фотографию события и опубликовать ее на своей страничке в ВК или Instagram с хештегами #фонтанкару, #зсдфест2021.
24 мая мы выберем по три ярких кадра в каждой из соцсетей. Фотографии будут опубликованы на «Фонтанке», а их авторы получат от нас призы и незабываемые впечатления.
Главная фестивальная сцена
В стартовом городке будет работать уникальная мультимедийная сцена. Если вы не смогли стать участником забега или велопарада, не переживайте: в прямом эфире все происходящее на трассе будет транслироваться на гигантских экранах.
Также в течение всего дня вас ждёт большая программа от лучших диджеев России. Feidek, 6ear, Iva, Skvor, Robert Bridge — резиденты шоу «Маятник Фуко» на Radio Record. Kto DJ? — пионер российской электронной сцены, автор ремикса на песню «Нас не догонят», под которую сборная России вышла на церемонии открытия Олимпиады-2014. Max Fresh — ведущий Radio Record, работал как со звёздами 80-х и 90-х (Отпетые Мошенники, Шура, Пропаганда, HI-FI), так и с современными музыкантам (Серебро, МакSим, Юлия Савичева). ЦветкоFF — российский композитор, продюсер, диджей, ведущий «Радио Рекорд», в 2015 году получил Реальную премию MUSICBOX в номинации «DJ года». Cosmo & Skoro — официальные диджеи чемпионата мира по футболу-2018. Feel — первый российский ди-джей, вошедший в сотню лучших диск-жокеев мира, заняв 30-ю строчку. Swanky Tunes — диджейское трио, авторы композиции Here We Go, которая стала официальным саундтреком к фильму «Форсаж 6».
Как одеться
Погода в Петербурге в субботу, 22 мая, обещает быть дождливой и не особо жаркой: +14…+15 днем и вечером. Одевайтесь теплее, запасайтесь зонтами и дождевиками. О том, как одеться участникам забега, читайте здесь.
Безопасность
На протяжении всего фестиваля на территории мероприятия будут дежурить скорая помощь и охрана. Не стоит приходить в состоянии алкогольного опьянения (весело будет и без этого) и особенно хулиганить.
И не забывайте про антикоронавирусные меры: маску, перчатки и социальную дистанцию.
Организаторы и партнеры фестиваля
Событие организовано городским порталом «Фонтанка.ру» совместно с компанией «Магистраль Северной столицы» при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.
Партнеры ЗСД Фонтанка Фест — 2021:
Прогрессивный партнер — компания «Газпром нефть»
Партнер маршрута — Объединение строителей Санкт-Петербурга
Официальный медиапартнер — Европа Плюс
Командный партнер — Setl Group
Командный партнер — «Силовые машины»
Командный партнер — ГК «Эталон»
Командный партнер — РСТИ (Росстройинвест)
Командный партнер — ПИТЕР FM 100.9
Партнер фестиваля — Таксовичкоф
Партнер фестиваля— Архыз Сервис