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Открылся третий по счету ЗСД Фонтанка Фест. Участники забега и полумарафона уже стартовали

Официальное открытие фестиваля здорового образа жизни ЗСД Фонтанка Фест состоялось в Петербурге 22 мая. С приветственным словом к участникам и гостям обратился главный редактор сайта «Фонтанка.ру» Александр Горшков.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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— Этим фестивалем мы показываем, что мы живы и будем жить, — заявил Александр Горшков. — Спасибо всем, кто подарил нам эту магистраль. Я рад видеть сегодня вас таких красивых и спортивных!

Вопреки прогнозам синоптиков, обошлось без дождя, что серьёзно подняло настроение участникам забега на 10 км и полумарафона. В 16:15 они провели разминку, а в 16:30 стартовали от гипермаркета «О'КЕЙ» на Богатырском пр., 42.

автор видео Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Напоминаем, что в связи с проведением фестиваля на несколько часов изменилась схема движения по ЗСД. Подробности и карта перекрытий здесь.

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Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с компанией «Магистраль Северной столицы» вновь дарят Петербургу ЗСД Фест — уникальный забег, полумарафон и велопарад по центральной части Западного скоростного диаметра. Это уникальная возможность рассмотреть Петербург с нового ракурса, не пролетая по ЗСД на автомобиле со скоростью 100 км/ч. Событие проходит при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.

В ЗСД Фонтанка Фест-2021 принимают участие 10 тысяч человек — 2 500 бегунов и 7 500 вело. География фестиваля — более 100 городов России и мира. С нами бегут и едут Амстердам, Москва, Южно-Сахалинск, Минск, Севастополь, Екатеринбург, Казань, Барнаул.

Забег проходит на дистанциях 10 километров и полумарафон. Велопарад пройдет от стартового городка у гипермаркета «О'КЕЙ» на Богатырском проспекте, 42, до съезда на набережную Екатерингофки. Событие приурочено ко Дню рождения Санкт-Петербурга и проходит в рамках празднования Дня города.

Здесь вы можете узнать подробный тайминг и программу фестиваля.

Фестиваль организован с соблюдением санитарных норм предосторожности и мер противодействия распространению вируса COVID-19, рекомендованных соответствующими службами.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

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