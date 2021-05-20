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А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
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Источник: В отношении экс-главы Фонда капремонта Петербурга Дениса Шабурова возбуждено три уголовных дела

В отношении задержанного накануне бывшего главы Фонда капитального ремонта Дениса Шабурова возбуждено три уголовных дела. Об этом «Фонтанке» рассказал 20 мая собеседник в правоохранительных органах.

По словам источника, уголовные дела касаются получения и передачи взятки. Знакомый с ходом следствия утверждает, что бывший чиновник не отрицает свою причастность к произошедшему — на него дали показания другие лица.

О задержании Шабурова стало известно накануне. Последний раз он выходил в онлайн в 6 утра 19 мая.

Напомним, Шабуров возглавлял Фонд капремонта Петербурга с 2015-го, однако в прошлом году довольно неожиданно покинул должность. С августа 2020-го организацию возглавляет Петр Погребняк, однако недавно жилищный комитет объявил конкурс на занятие этой вакансии. За 2020–2021 годы городской бюджет полностью самоустранился от софинансирования программы капремонта, а взносы с горожан выросли почти втрое.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Яхта
Все мало им, жрут они деньги чтоли???
Софокл Аристархович
От сумы и от тюрьмы - не зарекайся!
В прошло: более 20 лет службы в МВД, с "отличием" Университет МВД + руководящий чиновник Правительства "действующего", "Генеральный" того самого "Фонда капремонта многоквартирных...", да еще и много-награжденный ...и надо же, такая "оказия"?
Прямо так - Не может быть!!! ("Не верю!.." К.С. Станиславский)
Peshekhod
Правильно ли я подозреваю, что ранее сданные добропорядочными обывателями на капремонт деньги тю-тю, плакали-с?
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