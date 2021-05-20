Источник: В отношении экс-главы Фонда капремонта Петербурга Дениса Шабурова возбуждено три уголовных дела

По словам источника, уголовные дела касаются получения и передачи взятки. Знакомый с ходом следствия утверждает, что бывший чиновник не отрицает свою причастность к произошедшему — на него дали показания другие лица.



О задержании Шабурова стало известно накануне. Последний раз он выходил в онлайн в 6 утра 19 мая.



Напомним, Шабуров возглавлял Фонд капремонта Петербурга с 2015-го, однако в прошлом году довольно неожиданно покинул должность. С августа 2020-го организацию возглавляет Петр Погребняк, однако недавно жилищный комитет объявил конкурс на занятие этой вакансии. За 2020–2021 годы городской бюджет полностью самоустранился от софинансирования программы капремонта, а взносы с горожан выросли почти втрое.

