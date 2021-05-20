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Выпускник пытался зайти в школу в Петербурге, переодевшись Робокопом. Охрану смутила кобура и голубой галстук

Школьник пытался пронести в учебное заведение в Красногвардейском районе в Петербурге страйкбольный пистолет

Полиция Красногвардейского района выехала на заявку о драке в школе, а нашла «робокопа»-одиннадцатиклассника.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 мая, около 8:35 в полицию поступило сообщение от родителей учеников школы 147 на Муринской дороге, 70, корпус 2, о том, что мужчина в маске и с оружием в кобуре пытался войти в учебное заведение. Его не пустил охранник, и завязалась драка.

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Когда наряд прибыл на место, то выяснилось, что в школу на занятия в странной, похожей на страйкбольную, форме пришел выпускник, 17-летний Никита. Его уже задержали приехавшие по заявке МВД сотрудники Росгвардии. В кобуре у него был пистолет также для игры в страйкбол. А на форме красовался голубой галстук.

Сейчас парня опрашивают о мотивах такого маскарада.

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Комментарии (6)

265916485
Робокоп Никитка
Владислав М
Ну и на каком основании охранник не пустил школьника? Проверил, что оружие игрушечное и проходи. Или такая охрана в школе, что не отличает игрушку от боевого? Может в классе какой маскарад в честь выпускного был. А то так скоро истеричные родители будут полицию на детские площадки вызывать.
walker-СПб
А в чем сходство с робокопом то?
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