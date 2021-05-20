Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 мая, около 8:35 в полицию поступило сообщение от родителей учеников школы 147 на Муринской дороге, 70, корпус 2, о том, что мужчина в маске и с оружием в кобуре пытался войти в учебное заведение. Его не пустил охранник, и завязалась драка.
Когда наряд прибыл на место, то выяснилось, что в школу на занятия в странной, похожей на страйкбольную, форме пришел выпускник, 17-летний Никита. Его уже задержали приехавшие по заявке МВД сотрудники Росгвардии. В кобуре у него был пистолет также для игры в страйкбол. А на форме красовался голубой галстук.
Сейчас парня опрашивают о мотивах такого маскарада.