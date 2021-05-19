Пока одни петербуржцы спешат домой из-за надвигающейся стихии, другие отправляются на прогулку. Вечерний променад рыжеволосой девушки в костюме Евы привлёк внимание горожан 19 мая.
По словам очевидцев, обнажённая дама бродила в исторических кварталах неподалёку от площади Восстания. Некоторые прохожие не смогли пройти мимо неё и поинтересовались, нужна ли ей помощь.
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В одном из роликов запечатлён момент, как сотрудник полиции аккуратно кладёт руку на спину молодой нимфы и провожает её до заднего сиденья служебного автомобиля. «Фонтанка» обратилась за комментарием в региональное управление МВД.
В пресс-службе ведомства сообщили, что горожанку доставили в отдел полиции. По данному факту проводится проверка.
По прогнозам синоптиков, этим вечером в Петербурге ожидается ливень, гроза, град и усиление ветра до 20 метров в секунду.