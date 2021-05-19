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Навстречу стихии. Рыжеволосая девушка в костюме Евы бродила у площади Восстания

Обнажённая девушка гуляла по центру Петербурга

Пока одни петербуржцы спешат домой из-за надвигающейся стихии, другие отправляются на прогулку. Вечерний променад рыжеволосой девушки в костюме Евы привлёк внимание горожан 19 мая.

По словам очевидцев, обнажённая дама бродила в исторических кварталах неподалёку от площади Восстания. Некоторые прохожие не смогли пройти мимо неё и поинтересовались, нужна ли ей помощь.

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / telegram

В одном из роликов запечатлён момент, как сотрудник полиции аккуратно кладёт руку на спину молодой нимфы и провожает её до заднего сиденья служебного автомобиля. «Фонтанка» обратилась за комментарием в региональное управление МВД.

В пресс-службе ведомства сообщили, что горожанку доставили в отдел полиции. По данному факту проводится проверка.

По прогнозам синоптиков, этим вечером в Петербурге ожидается ливень, гроза, град и усиление ветра до 20 метров в секунду.

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Комментарии (29)

kuk-vasyusha
В Питере пить!
igorsaltikoff
Наконец то её поймали, может грозы в Питере теперь по вечерам прекратятся. Лет так 400 назад её за такое вообще на костре бы сожгли, а сейчас в зелье из мухоморов, жабьих глаз и вороньих лапок, перетёртых с толчёнными крысиными хвостиками даже никаких запрещённых веществ нет. Интересно, а если была бы на метле, то её задерживала бы ДПС или транспортная полиция аэропорта. 😂
zorkii
Все сделали выводы, хочешь бесплатно доехать, раздевайся)
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