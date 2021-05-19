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До закрытия регистрации на ЗСД Фонтанка Фест остался один день. Не упусти свой шанс

Если вы хотите увидеть Петербург с самого необычного ракурса — с Западного скоростного диаметра — у вас осталось совсем мало времени.

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Регистрация на ЗСД Фонтанка Фест закрывается уже через сутки: 20 мая в 23:59 как для участников забега, так и для желающих стать частью велопарада. Успейте получить последние слоты, пока их не забрал кто-то другой.

Зарегистрироваться может каждый (старше 16 лет — велосипедисты, бегуны — 18+), заполнив форму на официальном сайте события. Забрать стартовые пакеты участников можно в ТК «Невский центр», где сегодня открылся пункт выдачи.

В день фестиваля, 22 мая*, комплекты получают ТОЛЬКО иногородние участники велопарада или по обстоятельствам уровня форс-мажор.

О том, как получить номер за другого человека или несовершеннолетнего, читайте здесь.

По ссылке — польза для участников велопарада ЗСД Фонтанка Фест: маршрут, правила, советы.

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Велопарад, забег и полумарафон пройдут 22 мая* по одной из самых необычных трасс мира — центральному участку Западного скоростного диаметра, куда в обычное время нельзя попасть без автомобиля. Бегуны и велосипедисты увидят потрясающие панорамы нового Петербурга, открывающиеся с трех мостов через Неву.

Событие организовано городским порталом «Фонтанка.ру» совместно с компанией «Магистраль Северной столицы» при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.

*22 мая — при условии отсутствия ограничений на проведение массовых мероприятий. Фестиваль будет организован с соблюдением санитарных норм предосторожности и мер противодействия распространению вируса COVID-19, рекомендованных соответствующими службами.

Партнеры ЗСД Фонтанка Фест — 2021:

Прогрессивный партнер — компания «Газпром нефть»

Официальный партнер — О’КЕЙ

Партнер маршрута — Объединение строителей Санкт-Петербурга

Официальный медиапартнер — Европа Плюс

Командный партнер — Setl Group

Командный партнер — «Силовые машины»

Командный партнер — ГК «Эталон»

Командный партнер — РСТИ (Росстройинвест)

Командный партнер — ПИТЕР FM 100.9

Партнер фестиваля — Таксовичкоф

Партнер фестиваля — Самокат

Партнер фестиваля— Архыз Сервис

Партнер фестиваля — компания Эмпрана

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Комментарии (1)

TresAmigos
Опять эта бесполезная генерация пробок намечается?
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