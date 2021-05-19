До закрытия регистрации на ЗСД Фонтанка Фест остался один день. Не упусти свой шанс

Регистрация на ЗСД Фонтанка Фест закрывается уже через сутки: 20 мая в 23:59 как для участников забега, так и для желающих стать частью велопарада. Успейте получить последние слоты, пока их не забрал кто-то другой.



Зарегистрироваться может каждый (старше 16 лет — велосипедисты, бегуны — 18+), заполнив форму на официальном сайте события. Забрать стартовые пакеты участников можно в ТК «Невский центр», где сегодня открылся пункт выдачи.

В день фестиваля, 22 мая*, комплекты получают ТОЛЬКО иногородние участники велопарада или по обстоятельствам уровня форс-мажор.