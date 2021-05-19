FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +17
73.68р90.10р
А ты должен Фонду капремонта?Главные новости о COVID-19«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизни
2
Печать

Открылся пункт выдачи стартовых номеров на велопарад ЗСД Фонтанка Фест. Успей получить

Фото: Павел Каравашкин, «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

Пункт выдачи стартовых номеров на велопарад ЗСД Фонтанка Фест открылся 19 мая в ТК «Невский центр». Первые несколько сотен участников фестиваля уже получили свои наборы.

Благодаря одновременной работе восьми волонтеров выдача стартовых номеров и брендированных катафотов, которые будут напоминать о ЗСД Фонтанка Фест, проходит быстро. Также организаторы соблюдают все необходимые антикоронавирусные меры, используя маски, перчатки и антисептики.

Получить стартовые номера на велопарад можно с 19 по 21 мая, с 15:00 до 22:00, в ТК «Невский центр» по адресу: Невский проспект, 114–116.

В день фестиваля, 22 мая*, комплекты получают ТОЛЬКО иногородние участники велопарада или по обстоятельствам уровня форс-мажор.

О том, как получить номер за другого человека или несовершеннолетнего, читайте здесь.

По ссылке — польза для участников велопарада ЗСД Фонтанка Фест: маршрут, правила, советы.

ПоделитьсяПоделиться

Выйти на центральный участок ЗСД 22 мая* может каждый (старше 16 лет — велосипедисты, бегуны — 18+), зарегистрировавшийся на официальном сайте события. Торопитесь, до окончания регистрации остался 1 день.

Чтобы не пропустить появление новых слотов, подпишитесь на обновления сообществ и самыми первыми узнавайте новости фестиваля:

Велопарад, забег и полумарафон пройдут 22 мая* по одной из самых необычных трасс мира — центральному участку Западного скоростного диаметра, куда в обычное время нельзя попасть без автомобиля. Бегуны и велосипедисты увидят потрясающие панорамы нового Петербурга, открывающиеся с трех мостов через Неву.

Событие организовано городским порталом «Фонтанка.ру» совместно с компанией «Магистраль Северной столицы» при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.

*22 мая — при условии отсутствия ограничений на проведение массовых мероприятий. Фестиваль будет организован с соблюдением санитарных норм предосторожности и мер противодействия распространению вируса COVID-19, рекомендованных соответствующими службами.

Партнеры ЗСД Фонтанка Фест — 2021:

Прогрессивный партнер — компания «Газпром нефть»

Официальный партнер — О’КЕЙ

Партнер маршрута — Объединение строителей Санкт-Петербурга

Официальный медиапартнер — Европа Плюс

Командный партнер — Setl Group

Командный партнер — «Силовые машины»

Командный партнер — ГК «Эталон»

Командный партнер — РСТИ (Росстройинвест)

Командный партнер — ПИТЕР FM 100.9

Партнер фестиваля — Таксовичкоф

Партнер фестиваля — Самокат

Партнер фестиваля— Архыз Сервис

Партнер фестиваля — компания Эмпрана

Фото: Павел Каравашкин, «Фонтанка.ру»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

AGP
Фъ, вы бы корректора и/или заголовкопейсателя нормального наняли, штоле, а не премии с фестами мутили!
262224921
Это треш какой-то.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний