Открылся пункт выдачи стартовых номеров на велопарад ЗСД Фонтанка Фест. Успей получить

Пункт выдачи стартовых номеров на велопарад ЗСД Фонтанка Фест открылся 19 мая в ТК «Невский центр». Первые несколько сотен участников фестиваля уже получили свои наборы.
Благодаря одновременной работе восьми волонтеров выдача стартовых номеров и брендированных катафотов, которые будут напоминать о ЗСД Фонтанка Фест, проходит быстро. Также организаторы соблюдают все необходимые антикоронавирусные меры, используя маски, перчатки и антисептики.
Получить стартовые номера на велопарад можно с 19 по 21 мая, с 15:00 до 22:00, в ТК «Невский центр» по адресу: Невский проспект, 114–116.
В день фестиваля, 22 мая*, комплекты получают ТОЛЬКО иногородние участники велопарада или по обстоятельствам уровня форс-мажор.
О том, как получить номер за другого человека или несовершеннолетнего, читайте здесь.
По ссылке — польза для участников велопарада ЗСД Фонтанка Фест: маршрут, правила, советы.
Выйти на центральный участок ЗСД 22 мая* может каждый (старше 16 лет — велосипедисты, бегуны — 18+), зарегистрировавшийся на официальном сайте события. Торопитесь, до окончания регистрации остался 1 день.
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Велопарад, забег и полумарафон пройдут 22 мая* по одной из самых необычных трасс мира — центральному участку Западного скоростного диаметра, куда в обычное время нельзя попасть без автомобиля. Бегуны и велосипедисты увидят потрясающие панорамы нового Петербурга, открывающиеся с трех мостов через Неву.
Событие организовано городским порталом «Фонтанка.ру» совместно с компанией «Магистраль Северной столицы» при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.
*22 мая — при условии отсутствия ограничений на проведение массовых мероприятий. Фестиваль будет организован с соблюдением санитарных норм предосторожности и мер противодействия распространению вируса COVID-19, рекомендованных соответствующими службами.
Партнеры ЗСД Фонтанка Фест — 2021:
Прогрессивный партнер — компания «Газпром нефть»
Партнер маршрута — Объединение строителей Санкт-Петербурга
Официальный медиапартнер — Европа Плюс
Командный партнер — Setl Group
Командный партнер — «Силовые машины»
Командный партнер — ГК «Эталон»
Командный партнер — РСТИ (Росстройинвест)
Командный партнер — ПИТЕР FM 100.9
Партнер фестиваля — Таксовичкоф
Партнер фестиваля— Архыз Сервис