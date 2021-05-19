Открылся пункт выдачи стартовых номеров на велопарад ЗСД Фонтанка Фест. Успей получить

Фото: Павел Каравашкин, «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Пункт выдачи стартовых номеров на велопарад ЗСД Фонтанка Фест открылся 19 мая в ТК «Невский центр». Первые несколько сотен участников фестиваля уже получили свои наборы.

Благодаря одновременной работе восьми волонтеров выдача стартовых номеров и брендированных катафотов, которые будут напоминать о ЗСД Фонтанка Фест, проходит быстро. Также организаторы соблюдают все необходимые антикоронавирусные меры, используя маски, перчатки и антисептики. Получить стартовые номера на велопарад можно с 19 по 21 мая, с 15:00 до 22:00, в ТК «Невский центр» по адресу: Невский проспект, 114–116.

В день фестиваля, 22 мая*, комплекты получают ТОЛЬКО иногородние участники велопарада или по обстоятельствам уровня форс-мажор.

О том, как получить номер за другого человека или несовершеннолетнего, читайте здесь. По ссылке — польза для участников велопарада ЗСД Фонтанка Фест: маршрут, правила, советы.

Фото: Павел Каравашкин, «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин, «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин, «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин, «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин, «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин, «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин, «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Выйти на центральный участок ЗСД 22 мая* может каждый (старше 16 лет — велосипедисты, бегуны — 18+), зарегистрировавшийся на официальном сайте события. Торопитесь, до окончания регистрации остался 1 день.

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«Фейсбук» Велопарад, забег и полумарафон пройдут 22 мая* по одной из самых необычных трасс мира — центральному участку Западного скоростного диаметра, куда в обычное время нельзя попасть без автомобиля. Бегуны и велосипедисты увидят потрясающие панорамы нового Петербурга, открывающиеся с трех мостов через Неву. Событие организовано городским порталом «Фонтанка.ру» совместно с компанией «Магистраль Северной столицы» при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.

