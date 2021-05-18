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Как получить стартовые номера на ЗСД Фонтанка Фест? Ответ уже здесь

До старта ЗСД Фонтанка Фест остались считанные дни, а это значит, что настало время рассказать про получение стартовых номеров.

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Получить стартовые номера на велопарад можно с 19 по 21 мая, с 15:00 до 22:00, в ТК «Невский центр» по адресу: Невский проспект, 114–116.

Если по какой-то причине у вас не получается забрать номер самому, можете попросить об этом другого человека. Вот инструкция, как это сделать:

1. Распечатываете и заполняете от руки заявление (все расписки находятся в прикрепленных к этому посту документах);

2. Передаете вашему другу или родственнику оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт или права);

3. По заявлению и паспорту/правам ваш друг сможет получить номер и передать его вам.

Для получения номера за ребенка (16 или 17 лет) необходимо иметь при себе:

1. Документ, удостоверяющий личность ребенка;

2. Документ, удостоверяющий вашу личность;

3. Заявление представителя несовершеннолетнего участника.

В день фестиваля, 22 мая*, комплекты получают только иногородние участники велопарада, а также участники забегов. Стартовые номера бегунов выдаются на площадке фестиваля 22 мая с 14:00.

Выйти на центральный участок ЗСД 22 мая* может каждый (старше 16 лет — велосипедисты, бегуны — 18+), зарегистрировавшийся на официальном сайте события.

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Событие организовано городским порталом «Фонтанка.ру» совместно с компанией «Магистраль Северной столицы» при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.

*22 мая — при условии отсутствия ограничений на проведение массовых мероприятий.

Фестиваль будет организован с соблюдением санитарных норм предосторожности и мер противодействия распространению вируса COVID-19, рекомендованных соответствующими службами.

Велопарад, забег и полумарафон пройдут по одной из самых необычных трасс мира — центральному участку Западного скоростного диаметра, куда в обычное время нельзя попасть без автомобиля. Бегуны и велосипедисты увидят потрясающие панорамы нового Петербурга, открывающиеся с трех мостов через Неву.

Фестиваль будет организован с соблюдением санитарных норм предосторожности и мер противодействия распространению вируса COVID-19, рекомендованных соответствующими службами.

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