Как получить стартовые номера на ЗСД Фонтанка Фест? Ответ уже здесь

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Получить стартовые номера на велопарад можно с 19 по 21 мая, с 15:00 до 22:00, в ТК «Невский центр» по адресу: Невский проспект, 114–116.

Если по какой-то причине у вас не получается забрать номер самому, можете попросить об этом другого человека. Вот инструкция, как это сделать: 1. Распечатываете и заполняете от руки заявление (все расписки находятся в прикрепленных к этому посту документах); 2. Передаете вашему другу или родственнику оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт или права);

3. По заявлению и паспорту/правам ваш друг сможет получить номер и передать его вам. Для получения номера за ребенка (16 или 17 лет) необходимо иметь при себе: 1. Документ, удостоверяющий личность ребенка; 2. Документ, удостоверяющий вашу личность; 3. Заявление представителя несовершеннолетнего участника. В день фестиваля, 22 мая*, комплекты получают только иногородние участники велопарада, а также участники забегов. Стартовые номера бегунов выдаются на площадке фестиваля 22 мая с 14:00. Выйти на центральный участок ЗСД 22 мая* может каждый (старше 16 лет — велосипедисты, бегуны — 18+), зарегистрировавшийся на официальном сайте события.

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Фейсбук Событие организовано городским порталом «Фонтанка.ру» совместно с компанией «Магистраль Северной столицы» при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.

*22 мая — при условии отсутствия ограничений на проведение массовых мероприятий.

