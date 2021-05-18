Покатушки несовершеннолетнего на автомобиле в Москве 18 мая закончились травмами для четырех человек. Столичная прокуратура организовала проверку.



Как сообщает Дептранс Москвы, в районе дома 32 по Волгоградскому проспекту на юго-востоке столицы водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, машина вылетела на тротуар и сбила пешеходов. По предварительным данным, пострадали четыре человека. По информации ГУ МВД, они получили незначительные травмы, передает ТАСС.

За рулем «Жигулей» оказался 17-летний студент одного из колледжей, не имеющий водительского удостоверения. Прокуратура Москвы в связи с ДТП начала проверку соблюдения требований законодательства о несовершеннолетних.