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Подросток на «Жигулях» вылетел на тротуар и сбил четырех человек в Москве

Покатушки несовершеннолетнего на автомобиле в Москве 18 мая закончились травмами для четырех человек. Столичная прокуратура организовала проверку.

Как сообщает Дептранс Москвы, в районе дома 32 по Волгоградскому проспекту на юго-востоке столицы водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, машина вылетела на тротуар и сбила пешеходов. По предварительным данным, пострадали четыре человека. По информации ГУ МВД, они получили незначительные травмы, передает ТАСС.

За рулем «Жигулей» оказался 17-летний студент одного из колледжей, не имеющий водительского удостоверения. Прокуратура Москвы в связи с ДТП начала проверку соблюдения требований законодательства о несовершеннолетних.

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Комментарии (1)

Zloi_prohozhiy
Национальность малолетки указана на других ресурсах. Там ничего удивительного
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