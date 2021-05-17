Саша мечтает встать на ноги. Девочке из далёкого села нужна помощь

Саша живет в Заполярном районе Ненецкого автономного округа, в маленьком селе Нижняя Пеша, где всего пять улиц и чуть больше 700 жителей. В Петербурге она бывает довольно часто. Только целью её поездок являются не походы в театры и музеи, а визиты к врачам. У девочки врождённая спинномозговая грыжа, из-за которой она не может ходить.

За 12 лет жизни она перенесла 9 операций. Их делали специалисты Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера. Врачи смогли исправить дефекты в коленях и стопах, выровнять тазобедренные суставы. Сейчас Саша приезжает в центр на курсы реабилитации, но встать на ноги она не может — девочка передвигается только на инвалидной коляске.



Из-за этого Саша находится на домашнем обучении. Она очень любит читать, с удовольствием изучает английский. Книжки для сестры приносит из библиотеки младший братик. А развлекают её домашние любимцы — кот и собачка. Когда позволяет погода, мама выкатывает Сашину коляску на улицу, и девочка подолгу смотрит на проходящих мимо людей.



По дому она тоже передвигается на коляске. Садится в неё сама и управляет тоже, но, чтобы проехать, например, из комнаты в кухню, ей нужна помощь кого-то из домочадцев — небольшой деревенский дом с высокими порогами, узкими проемами и шаткими ступенями не позволяет Саше в громоздкой и неповоротливой коляске свободно перемещаться.

