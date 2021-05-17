Саша мечтает встать на ноги. Девочке из далёкого села нужна помощь

Благотворительный фонд «Альта» просит помочь в сборе средств.
Саша Ларькина, 12 лет.
Последствия СМГ, нижний периферический парапарез.
Требуется специальный ортез с двусторонним шарнирным узлом взаимного перемещения (система RGO).
Стоимость — 490 000 руб. Собрано — 88 619 руб. Не хватает — 401 381 руб.
Саша живет в Заполярном районе Ненецкого автономного округа, в маленьком селе Нижняя Пеша, где всего пять улиц и чуть больше 700 жителей. В Петербурге она бывает довольно часто. Только целью её поездок являются не походы в театры и музеи, а визиты к врачам. У девочки врождённая спинномозговая грыжа, из-за которой она не может ходить.
За 12 лет жизни она перенесла 9 операций. Их делали специалисты Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера. Врачи смогли исправить дефекты в коленях и стопах, выровнять тазобедренные суставы. Сейчас Саша приезжает в центр на курсы реабилитации, но встать на ноги она не может — девочка передвигается только на инвалидной коляске.
Из-за этого Саша находится на домашнем обучении. Она очень любит читать, с удовольствием изучает английский. Книжки для сестры приносит из библиотеки младший братик. А развлекают её домашние любимцы — кот и собачка. Когда позволяет погода, мама выкатывает Сашину коляску на улицу, и девочка подолгу смотрит на проходящих мимо людей.
По дому она тоже передвигается на коляске. Садится в неё сама и управляет тоже, но, чтобы проехать, например, из комнаты в кухню, ей нужна помощь кого-то из домочадцев — небольшой деревенский дом с высокими порогами, узкими проемами и шаткими ступенями не позволяет Саше в громоздкой и неповоротливой коляске свободно перемещаться.
Саша мечтает встать на ноги. Но чтобы этого добиться, курсов реабилитации недостаточно. Помочь в этом может современное ортезирование. Саше необходим специальный ортез с двусторонним шарнирным узлом взаимного перемещения (система RGO). Аппарат изготавливается для каждого пациента индивидуально по гипсовому слепку. Он крепится на туловище и нижние конечности. Уникальная система тяг шарнира позволяет совершать плавные движения в тазобедренном суставе, облегчает перенос центра тяжести и, как следствие, помогает пациенту ходить самостоятельно и сформировать приближенный к норме двигательный стереотип. Таким образом, Саша станет мобильной и научится ходить. Когда девочка сможет полноценно передвигаться в аппарате, его заменят на ходунки или трость для опоры.
Ортез для Саши будет изготовлен в петербургском протезно-ортопедическом центре, специалисты которого научат девочку в нём передвигаться. Но такое оборудование не предоставляется за счёт бюджетных средств. Купить его самостоятельно родители четверых детей не могут. Семью обеспечивает отец — оператор котельной. Мама вынуждена находиться дома и ухаживать за Сашей. Денег в семье хватает только на ежедневные потребности.
Семья обратилась в петербургский благотворительный фонд «Альта», который оказывает поддержку тем, кто нуждается в высокотехнологичной помощи. Фонд открыл сбор для Саши. Пока удалось собрать лишь маленькую часть необходимой суммы.
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