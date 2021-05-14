Министр культуры Ольга Любимова в ходе визита в Петербург назвала самые популярные в праздники музеи

«Если мы говорим о федеральных объектах, то с 1 по 10 мая полтора миллиона человек посетили наши музеи, — сообщила она. — На первом месте — Петергоф, потом Царское Село и Павловск. Четвертое место — это Калининград, Музей мирового океана».

Всю тройку лидеров по посещаемости на майских праздниках заняли музеи Петербурга. Об этом рассказала 14 мая в ходе визита в Михайловский замок министр культуры России Ольга Любимова.

«Очень интересно выстраиваются туристические маршруты, нам предстоит это анализировать», — отметила она, напомнив, что работа над калининградским музеем еще ведется, но туристы уже делают свой выбор в его пользу.



«А еще стоит отметить, что ближе к 9 мая [происходит] невероятный рост посещения объектов, связанных с нашими памятными датами, местами воинской славы», — продолжила министр.



В «Петергофе» в ответ на уточняющий вопрос «Фонтанки» сообщили, что на майских праздниках музей-заповедник посетили свыше 50 тысяч человек.



14 мая министр культуры Ольга Любимова находится с рабочим визитом в Петербурге. Она посетила Михайловский замок, где осмотрела отреставрированные залы, которые 19 мая планируется впервые открыть для публики. Ранее в них побывала «Фонтанка».

