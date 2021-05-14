Культурное сообщество Петербурга обеспокоено, идут настойчивые слухи о пополнении коллекции Эрмитажа экспонатом, который ранее в музее никто не видел. Речь ни больше ни меньше — о мумии художника Малевича.



«В преддверии акции «Ночь музеев» портал «Культура.РФ» подготовил путеводители по самым популярным музеям России, — обещает сайт, созданный Министерством культуры. — Мы расскажем, что прячется внутри драгоценных яиц Фаберже, как ругали и хвалили «Черный квадрат» Малевича, чья мумия покоится в Эрмитаже — и другие увлекательные истории о редких экспонатах и шедеврах русского искусства».