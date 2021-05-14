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Петербуржцы удивились рассказу о мумии Малевича в Эрмитаже на портале «Культура.РФ»

Сайт проекта Минкультуры предложил рассказать о «мумии Малевича»

Культурное сообщество Петербурга обеспокоено, идут настойчивые слухи о пополнении коллекции Эрмитажа экспонатом, который ранее в музее никто не видел. Речь ни больше ни меньше — о мумии художника Малевича.

«В преддверии акции «Ночь музеев» портал «Культура.РФ» подготовил путеводители по самым популярным музеям России, — обещает сайт, созданный Министерством культуры. — Мы расскажем, что прячется внутри драгоценных яиц Фаберже, как ругали и хвалили «Черный квадрат» Малевича, чья мумия покоится в Эрмитаже — и другие увлекательные истории о редких экспонатах и шедеврах русского искусства».

Реакция сотрудников учреждений культуры города была незамедлительной: поскольку на одном из прошедших культурных форумов Владимир Мединиский настаивал, что не может считать себя культурным человек, не читающий сайта «Культура.РФ», — читать его стали все.

Незамедлительно появились предложения организовать экскурсионные и паломнические туры в обстоятельствах открытия мумии и, при возможности, постоянную экспозицию.

«Фонтанка» проверила: анонс с двусмысленной формулировкой, повеселившей горожан пятничным вечером, на сайте, действительно, был опубликован. Очевидно, что в данном случае речь не идет об исторической безграмотности — лишь о тонкостях русского языка.

Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет 15 мая, в Петербурге — 22 мая.

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Комментарии (2)

azul
Похоже, в Эрмитаже подвизался бывший журналист Фонтанки с фирменным стилем:)
mallaga
Подозреваю, что инет-платформа Смотрим все «шикарный подарок» бывшего министра культуры перед его уходом. Не могу видеть этот «культурный» винегрет.
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