Культурное сообщество Петербурга обеспокоено, идут настойчивые слухи о пополнении коллекции Эрмитажа экспонатом, который ранее в музее никто не видел. Речь ни больше ни меньше — о мумии художника Малевича.
«В преддверии акции «Ночь музеев» портал «Культура.РФ» подготовил путеводители по самым популярным музеям России, — обещает сайт, созданный Министерством культуры. — Мы расскажем, что прячется внутри драгоценных яиц Фаберже, как ругали и хвалили «Черный квадрат» Малевича, чья мумия покоится в Эрмитаже — и другие увлекательные истории о редких экспонатах и шедеврах русского искусства».
Реакция сотрудников учреждений культуры города была незамедлительной: поскольку на одном из прошедших культурных форумов Владимир Мединиский настаивал, что не может считать себя культурным человек, не читающий сайта «Культура.РФ», — читать его стали все.
Незамедлительно появились предложения организовать экскурсионные и паломнические туры в обстоятельствах открытия мумии и, при возможности, постоянную экспозицию.
«Фонтанка» проверила: анонс с двусмысленной формулировкой, повеселившей горожан пятничным вечером, на сайте, действительно, был опубликован. Очевидно, что в данном случае речь не идет об исторической безграмотности — лишь о тонкостях русского языка.
Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет 15 мая, в Петербурге — 22 мая.