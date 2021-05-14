FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +20
74.36р89.93р
А ты должен Фонду капремонта?Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Режиссер поразивших «Оскар» «Паразитов» выпустит мультфильм о глубоководных жителях

Режиссер-сенсация Пон Чжун Хо работает над анимацией и кино о мигрантах

Южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо, чей фильм «Паразиты» покорил главные мировые кинофестивали, рассказал, над чем сейчас работает. По сообщению издания Variety, режиссер занят анимационной лентой о людях и глубоководных существах. Сценарий, которым он занимался с 2018 года, был завершен в январе.

Кроме того, Пон Чжун Хо анонсировал и другие свои планы. Он — уже в качестве продюсера — работает над лентой о незаконных мигрантах, перебирающихся на судне из Китая в Корею.

Фильм мастера «Паразиты» стал в 2020 году сенсацией, собрав четыре «Оскара» за один год (второй раз в истории после Уолта Диснея) и «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний