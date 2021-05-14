Режиссер поразивших «Оскар» «Паразитов» выпустит мультфильм о глубоководных жителях

Южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо, чей фильм «Паразиты» покорил главные мировые кинофестивали, рассказал, над чем сейчас работает. По сообщению издания Variety, режиссер занят анимационной лентой о людях и глубоководных существах. Сценарий, которым он занимался с 2018 года, был завершен в январе.



Кроме того, Пон Чжун Хо анонсировал и другие свои планы. Он — уже в качестве продюсера — работает над лентой о незаконных мигрантах, перебирающихся на судне из Китая в Корею.



Фильм мастера «Паразиты» стал в 2020 году сенсацией, собрав четыре «Оскара» за один год (второй раз в истории после Уолта Диснея) и «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.

