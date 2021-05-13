Российский патруль остановил американскую военную колонну в Сирии

Патруль российской военной полиции остановил колонну военных бронеавтомобилей США на северо-востоке Сирии. Об этом 13 мая сообщает РБК со ссылкой на сообщение Центра по примирению враждующих сторон Минобороны РФ.



«Колонна американской военной техники в составе шести бронеавтомобилей типа MRAP передвигалась по трассе М-4 в западном направлении по несогласованному маршруту и без предварительного уведомления. Колонна была остановлена патрулем российской военной полиции», — заявили в военном ведомстве. Там уточнили, что колонну развернули в обратном направлении.

