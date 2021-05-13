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В СК рассказали о смерти рабочего на строительстве ледокола «Сибирь». Балтийский завод нагоняет таинственности

Смерть рабочего на территории Балтийского завода в Петербурге прокомментировали в Следственном управлении на транспорте СК РФ по СЗФО. Комментарий по ситуации «Фонтанке» предоставили днём 13 мая.

Как сообщили в ведомстве, 11 мая на предприятии скончался 45-летний мужчина, который работал на строительстве атомного ледокола «Сибирь». По предварительным данным, его смерть была естественной, каких-либо производственных травм он не получал. Информация о втором рабочем, которого якобы госпитализировали, в ведомство не поступала.

В пресс-службе Балтийского завода комментировать ситуацию не стали, сославшись на проведение проверки. Представительница предприятия отметила, что говорить о случившемся можно будет после её окончания, а также получения результатов экспертиз.

Ранее о смерти рабочего на территории предприятия «Фонтанке» сообщили два собеседника из ОСК. В группе «Подслушано «Балтийский завод» во «ВКонтакте» накануне был опубликован пост, в котором говорилось, что погибший работал в 20-м цехе. Его коллега якобы был госпитализирован. «Говорят, что на «Сибири» из 20-го кто-то задохнулся, а кто-то попал в больницу. Углекислый газ — то ли условия, то ли случайно система пожаротушения сработала», — писали участники группы.

«Сибирь» — один из трёх атомных ледоколов проекта 22220, сдача которого ожидается в конце этого года. Его, как и два других судна проекта — «Арктика» и «Урал», — строили на Балтийском заводе в Петербурге. Сроки их сдачи несколько раз сдвигались. Заказчик — ФГУП «Росатомфлот» — предъявляет свои претензии по этому поводу через суд. «Фонтанка» ранее также сообщала о пожарах на ледоколе «Урал».

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