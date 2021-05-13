В СК рассказали о смерти рабочего на строительстве ледокола «Сибирь». Балтийский завод нагоняет таинственности

Смерть рабочего на территории Балтийского завода в Петербурге прокомментировали в Следственном управлении на транспорте СК РФ по СЗФО. Комментарий по ситуации «Фонтанке» предоставили днём 13 мая.



Как сообщили в ведомстве, 11 мая на предприятии скончался 45-летний мужчина, который работал на строительстве атомного ледокола «Сибирь». По предварительным данным, его смерть была естественной, каких-либо производственных травм он не получал. Информация о втором рабочем, которого якобы госпитализировали, в ведомство не поступала.

