В Петербурге на строительстве ледокола «Сибирь» погиб рабочий

Чрезвычайное происшествие зафиксировано внутренними службами завода два дня назад. Опубликованную в сети информацию 13 мая «Фонтанке» подтвердили два собеседника из Объединённой судостроительной корпорации (ОСК). В пресс-службе Балтийского завода пообещали дать комментарий во второй половине дня.



В группе «Подслушано «Балтийский завод» во «ВКонтакте» её участники описали некоторые подробности произошедшего.

«Говорят, что на «Сибири» из 20-го кто-то задохнулся, а кто-то попал в больницу. Углекислый газ — то ли условия, то ли случайно система пожаротушения сработала. В общем, всем соболезнования и надеемся, что все настоящие виновные получат по заслугам, а все пострадавшие получат компенсацию», — говорится в анонимном посте.