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В Петербурге на строительстве ледокола «Сибирь» погиб рабочий

Трагический инцидент произошёл на Балтийском заводе в Петербурге. По предварительным данным, один человек умер, ещё один — госпитализирован.

Чрезвычайное происшествие зафиксировано внутренними службами завода два дня назад. Опубликованную в сети информацию 13 мая «Фонтанке» подтвердили два собеседника из Объединённой судостроительной корпорации (ОСК). В пресс-службе Балтийского завода пообещали дать комментарий во второй половине дня.

В группе «Подслушано «Балтийский завод» во «ВКонтакте» её участники описали некоторые подробности произошедшего.

«Говорят, что на «Сибири» из 20-го кто-то задохнулся, а кто-то попал в больницу. Углекислый газ — то ли условия, то ли случайно система пожаротушения сработала. В общем, всем соболезнования и надеемся, что все настоящие виновные получат по заслугам, а все пострадавшие получат компенсацию», — говорится в анонимном посте.

В комментариях к нему сказано, что погибший — рабочий из 20-го цеха.

Речь идёт об атомном ледоколе проекта 22220 «Сибирь», заложенном в мае 2015 года на стапелях Балтийского завода. «Сибирь» — второе судно проекта. В марте этого года «Фонтанка» писала, что его техническая готовность на тот момент составляла 86,59 % и вместо ожидаемого августа проект планируют сдать в декабре 2021 года.

В рамках проекта 22220 велось строительство трёх атомных ледоколов. Стоимость головного — «Арктика» — составила 36 959 600 000 рублей. Он был заложен ещё в 2013 году с ожидаемым сроком достройки в 2017-м, а сдан заказчику только в 2020-м. Стоимость контракта на ещё два ледокола — «Сибирь» и «Урал» — составила 84,4 млрд рублей. С последним были связаны несколько пожаров, его строительство тоже ещё ведётся.

Заказчиком выступает ФГУП «Росатомфлот». Свои претензии по срывам сроков поставки ледоколов предприятие предъявляет исполнителю заказа через суд.

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