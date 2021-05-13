Отца Юлии, найденной в синяках в кафе в Петербурге, суд отправил в изолятор

Сам Холопов вину признал, также пояснил, что регулярно применяет физическую силу еще к одному своему несовершеннолетнему ребенку. При этом мужчина возражал против меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 13 мая, следствие настаивает, что вместе с супругой мужчина до мая 2021 года систематически избивал младшую дочь. Били по голове, телу, рукам и ногам, чем причиняли ей не только «физическую боль и множественные гематомы спины, верхних и нижних конечностей, а также психические страдания».

Тем не менее суд принял решение отправить его под арест до 10 июля.



Судья также в ближайшее время рассмотрит ходатайство об аресте матери девочки.



Как писала «Фонтанка», 7-летнюю в синяках нашли сотрудники ресторана быстрого питания на Дальневосточном проспект. Ребенка туда привел старший брат, который потом ушел гулять с друзьями. Девочку увезли в больницу. А СК возбудил уголовное дело по статье «истязания». Через два дня в полицию доставили родителей малышки.



Девочка вместе с 10-летним братом, как сообщали в аппарате детского омбудсмена, находится в больнице. Их 12-летнюю сестру временно поместили в социальную гостиницу.

