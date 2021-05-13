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Отца Юлии, найденной в синяках в кафе в Петербурге, суд отправил в изолятор

Суд в Петербурге арестовал жителя Петербурга обвиняемого в истязании 7-летней дочери

Октябрьский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения Владимиру Холопову, которого следственный комитет обвиняет в истязании 7-летней дочери.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 13 мая, следствие настаивает, что вместе с супругой мужчина до мая 2021 года систематически избивал младшую дочь. Били по голове, телу, рукам и ногам, чем причиняли ей не только «физическую боль и множественные гематомы спины, верхних и нижних конечностей, а также психические страдания».

Сам Холопов вину признал, также пояснил, что регулярно применяет физическую силу еще к одному своему несовершеннолетнему ребенку. При этом мужчина возражал против меры пресечения в виде заключения под стражу.

Тем не менее суд принял решение отправить его под арест до 10 июля.

Судья также в ближайшее время рассмотрит ходатайство об аресте матери девочки.

Как писала «Фонтанка», 7-летнюю в синяках нашли сотрудники ресторана быстрого питания на Дальневосточном проспект. Ребенка туда привел старший брат, который потом ушел гулять с друзьями. Девочку увезли в больницу. А СК возбудил уголовное дело по статье «истязания». Через два дня в полицию доставили родителей малышки.

Девочка вместе с 10-летним братом, как сообщали в аппарате детского омбудсмена, находится в больнице. Их 12-летнюю сестру временно поместили в социальную гостиницу.

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Комментарии (1)

Агроном аэродрома
Суд против православных традицЫй?!!! Нет ли тут состава??!!
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