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Состояние найденной в кафе Юли удовлетворительное. Её родителей опека в Петербурге будет лишать прав на всех трёх детей

Родителей найденной в синяках девочки в Петербурге лишат родительских прав

Органы опеки собрали все материалы для суда о лишении прав отца и матери 7-летней Юли, которую нашли в кафе Петербурга всю в синяках.

Об этом «Фонтанке» 11 мая сообщили в аппарате уполномоченного по правам детей в Петербурге.

Там уточнили, что ребенок вместе со старшим братом 10 лет находится в больнице. Состояние девочки врачи оценивают как удовлетворительное. Её старшая 12-летняя сестра была помещена в социальную гостиницу.

Семья состоит на учёте в отделе по делам несовершеннолетних в связи с алкогольной зависимостью родителей. В аппарате отметили, что мать детей, узнав о пропаже младшей дочери, никаких действий по её поиску не предприняла.

Органы опеки Невского района готовятся к суду о лишении мужчины и женщины родительских прав.

Как писала «Фонтанка», 7-летнюю Юлю нашли накануне сотрудники ресторана быстрого питания на Дальневосточном проспекте. Её туда привел брат, который ушел поиграть с друзьями. Скорая увезла ребенка в больницу, где врачи диагностировали у девочки многочисленные синяки, гематомы и ушибы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Истязания».

Родителей ребенка вечером того же дня доставили в отдел полиции.

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