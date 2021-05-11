Состояние найденной в кафе Юли удовлетворительное. Её родителей опека в Петербурге будет лишать прав на всех трёх детей

Об этом «Фонтанке» 11 мая сообщили в аппарате уполномоченного по правам детей в Петербурге.



Там уточнили, что ребенок вместе со старшим братом 10 лет находится в больнице. Состояние девочки врачи оценивают как удовлетворительное. Её старшая 12-летняя сестра была помещена в социальную гостиницу.



Семья состоит на учёте в отделе по делам несовершеннолетних в связи с алкогольной зависимостью родителей. В аппарате отметили, что мать детей, узнав о пропаже младшей дочери, никаких действий по её поиску не предприняла.

