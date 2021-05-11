Состояние найденной в кафе Юли удовлетворительное. Её родителей опека в Петербурге будет лишать прав на всех трёх детей

Об этом «Фонтанке» 11 мая сообщили в аппарате уполномоченного по правам детей в Петербурге.
Там уточнили, что ребенок вместе со старшим братом 10 лет находится в больнице. Состояние девочки врачи оценивают как удовлетворительное. Её старшая 12-летняя сестра была помещена в социальную гостиницу.
Семья состоит на учёте в отделе по делам несовершеннолетних в связи с алкогольной зависимостью родителей. В аппарате отметили, что мать детей, узнав о пропаже младшей дочери, никаких действий по её поиску не предприняла.
Органы опеки Невского района готовятся к суду о лишении мужчины и женщины родительских прав.
Как писала «Фонтанка», 7-летнюю Юлю нашли накануне сотрудники ресторана быстрого питания на Дальневосточном проспекте. Её туда привел брат, который ушел поиграть с друзьями. Скорая увезла ребенка в больницу, где врачи диагностировали у девочки многочисленные синяки, гематомы и ушибы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Истязания».
Родителей ребенка вечером того же дня доставили в отдел полиции.