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Иностранец покуролесил на станции «Гражданский проспект» в Петербурге. Помимо хулиганской статьи, ему грозит обвинение в секс-преступлении

Гражданин Узбекистана задержан по подозрению в развратных действиях

Мать школьницы в Калининском районе сообщила о домогательствах к дочери пассажира на станции метро «Гражданский проспект».

Как стало известно «Фонтанке» 11 мая, 26-летнего гражданина Узбекистана сотрудники полиции, отвечающие за охрану метрополитена, остановили на выходе со станции накануне в 18:15. Мужчина вместо дома оказался в 15-м отделе полиции, где в отношении него составили протокол о мелком хулиганстве и поместили в специальное помещение для задержанных лиц.

А через три часа в полицию обратилась 41-летняя женщина. Она заявила, что в шесть вечера указанный гражданин приставал на платформе станции «Гражданский проспект» к её 16-летней дочери. Он трогал её и пытался залезть руками под одежду.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (7)

2356897676
Никаких сексуально направленных желаний не возникает, когда работаешь 24/7. А в моем представлении трудовые мигранты едут работать, а не по метро слоняться. Кто его нанял? Кто способствовал его нахождению здесь?
PapaKarlo
Секс энергию куда-то нужно канализировать... Выход простой: Открыть для азиатов публичные дома с невысокой оплатой.
AlBerkut
Иностранец??? Может понаех?
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