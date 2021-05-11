Иностранец покуролесил на станции «Гражданский проспект» в Петербурге. Помимо хулиганской статьи, ему грозит обвинение в секс-преступлении

Мать школьницы в Калининском районе сообщила о домогательствах к дочери пассажира на станции метро «Гражданский проспект».

Как стало известно «Фонтанке» 11 мая, 26-летнего гражданина Узбекистана сотрудники полиции, отвечающие за охрану метрополитена, остановили на выходе со станции накануне в 18:15. Мужчина вместо дома оказался в 15-м отделе полиции, где в отношении него составили протокол о мелком хулиганстве и поместили в специальное помещение для задержанных лиц.



А через три часа в полицию обратилась 41-летняя женщина. Она заявила, что в шесть вечера указанный гражданин приставал на платформе станции «Гражданский проспект» к её 16-летней дочери. Он трогал её и пытался залезть руками под одежду.

