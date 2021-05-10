А не сменить ли «новогоднюю неделю попойки» на «майскую неделю труда»? Как Петербург оценил внезапные каникулы

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Петербургу не повезло с погодой в объявленные президентом нерабочие дни между майскими праздниками — в городе лил дождь, задувал ветер и температура не располагала к прогулкам. Впрочем, большинство горожан все равно работали без оглядки на указ из Кремля. Читатели «Фонтанки» отметили привычные часы пик в метро по утрам, радовались отсутствию в эти дни начальства на работе и подозревали климат в заговоре.

Результаты опросов «Фонтанки» «ВКонтакте» и на сайте показали, что примерно половина опрошенных с 4 по 7 мая все равно работали. Итоги разнятся незначительно. В первом случае в обычном режиме трудились 42,2% участников опроса, во втором — 52%. Полноценные каникулы вышли у 13% и 9% соответственно. 24,8% и 23% отметили, что в такую погоду бездельничать все равно не было смысла.



Один из читателей искренне порадовался работе в эти дни в отсутствие руководства. На вопрос: «Оно вам надо?» — уверенно заявил: «Надо!) Потому что начальники ведь не дураки — работать в нерабочий день, а работать без начальников — одно удовольствие, почти что выходной!»

Пользователь Mynine в комментариях констатировал: «Какие выходные? Я и все мои знакомые работаем как ни в чем не бывало...», а читатель «Фонтанки» под ником Sonata пошутил: «Только что вернулся домой с выходного. Завтра опять к 9:00 пойду...» — «Не повезло. А мы все отдыхаем», — похвастался другой пользователь. Бурная критика доставалась депутатам, топ-менеджерам и бюджетникам, которые, по мнению горожан, не работали. Их тут же поправляли, что воспитателей детских садов эти, например, «выходные» не коснулись. «Вообще-то и бюджетники работают. Вроде слегка пообещали какие-то отгулы, но нынешним обещаниям гос. мужей верить — себя не уважать», — добавил читатель под ником О-о!. По версии другого горожанина, бюджетники работали по желанию: вышел на работу — получил обычную зарплату, не вышел — чуть меньше.



В основном трудящиеся перебрасывались шутками: «Работали, работаем и будем работать — даже если в городе останутся одни зомби из-за постоянно мутирующего ковида», «Эта неделя объявлена неделей Шрёдингера: вся Россия одновременно на выходных и нет». Тем, кто имел неосторожность признаться, что сидит дома за зарплату, пришлось несладко, его заподозрили в безделье за счет налогоплательщиков.

«Да большинство работодателей, судя по всему, чихало на президента и его указы, так как и я, и мои знакомые все эти дни тупо работают как обычно», — рассказал один из петербуржцев. «У всех моих знакомых, кто НЕ на госслужбе, рабочие дни с 4 по 7 включительно. У меня тоже. Отдыхаем 1–3 и с 8–10», — подтвердил другой.

Горожане, рабочий график которых, судя по контексту, не изменился, активно предлагали оценить «нерабочесть» дней по популярности использования подземки, особенно в утренние и вечерние часы. «Кто уж там и где отдыхает, но посмотрите на толчею на станции метро «Петроградская» с утра. По-моему, все работают», — написал один из читателей. Другой вторит: «Откуда в общественном транспорте утром столько народу, если «оплачиваемые вообще-то», да еще и выходные, а? Почему вечером в час пик в транспорт не влезть, а? Кто все эти праздно шатающиеся люди, а? Наверное, сила привычки куда-то ехать в определенные часы, точно!»



Петербуржцы с энтузиазмом обсуждали капризы погоды: потепление наступит ровно с окончанием майских праздников. «Ну кто бы сомневался… Как на работу — так сразу хорошая погода…», «Ага, это удивительно. И главное, чтобы так точно — день в день», «Я полагаю, заговор». Правда, нашлись и те, кому по душе проведенные в безделье дни: «Так приятно на диване валяться, когда за окном льет».

Горожане бурно обсуждают идею введения длинных майских на постоянной основе. «С погодой, конечно, в этом году не повезло, но сама идея сделать полноценные каникулы с 1 по 9 мне нравится. Можно ради этого отменить бессмысленные выходные в межсезонье в честь дня РККА, дня феминисток и какого-нибудь праздника вместо дня Октябрьской революции, которые всё равно никто толком не отмечает, и передвинуть высвободившиеся дни отдыха на май», — предлагают они.

«Буду рад, если заменят новогоднюю неделю попойки на майские праздники мира и труда», — сообщил читатель Геннадий. «На майскую неделю попойки», — поправляет его Мария.



Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»

