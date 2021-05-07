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Оно вам было надо? Как петербуржцы провели экстра-выходные между майскими

В 2021 году россиянам даровали дополнительные выходные с 4 по 7 мая включительно. Вот только узнали они об этом буквально накануне, а погода не то чтобы благоволила спонтанным выездам на природу. «Фонтанка» просит поделиться впечатлениями.

Вы рады тому, что вам дали дополнительные выходные между майскими?

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Комментарии (2)

DAE
Хотели как лучше, а получилось как всегда.
И отдохнуть не получилось толком и не поработать.
Свободу Лёхе!
Надо!) Потому что, начальники ведь не дураки - работать в нерабочий день, а работать без начальников - одно удовольствие, почти что выходной! )
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