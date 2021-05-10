Сотрудники полиции Центрального района раскрыли разбойное нападение на медицинское учреждение. Подробности 10 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
ГУ МВД РФ
По данным главка, накануне около двух часов дня в полицию поступило сообщение об ограблении психиатрической клиники на улице Марата. Инцидент попал на видео. На кадрах мужчина в шапке и маске подходит к стойке администратора и о чём-то спрашивает. В какой-то момент он тянется рукой за спину, достаёт из-за пояса пистолет и направляет его в сторону сотрудницы клиники. Та, испугавшись, отдаёт ему наличные из кассового аппарата. Денег оказалось немного, всего 16 тысяч.
Около десяти вечера подозреваемый был задержан. Им оказался неработающий 30-летний житель улицы Маршала Казакова. В отношении него возбуждено дело по статье «Разбой».