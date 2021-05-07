Как отметить День Победы в Петербурге: парад, песни в городе и танцы в ретрокостюмах

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







В преддверии Дня Победы

Часть торжественных церемоний пройдёт за несколько дней до главной даты. К обелиску «Городу-герою Ленинграду» возложат цветы уже 7 мая в 10:00. На следующий день в 9:30 память воинов почтут у мемориальной доски «Героизму и мужеству ленинградцев» на Невском проспекте, 14 . В 11:00 одновременно возложат венки на Пискарёвском, Смоленском и Невском мемориальных кладбищах, у Триумфальной арки Победы, на Ново-Волковском кладбище.

Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке планирует отметить годовщину Победы масштабно. 7 мая в 14:00 на площадке горожанам покажут фильм «Трамвай идёт на фронт» (16+). Режиссёр и петербургский журналист Анатолий Аграфенин собрал в одной ленте кадры военной поры и воспоминания жителей блокадного Ленинграда. В 16:00 в залах музея презентуют сборник «Медаль за город 1944–1945. Освобождение Европы» писателя, журналиста Дмитрия Митюрина, а ещё через час представят присутствующим две книги «Животные на войне» и «Долг памяти» (6+) писателя Виктора Кокосова. Из последних двух работ дети узнают, как животные помогали солдатам в разведывательных операциях и при доставке опасных грузов, работали связистами и санитарами. Отдельную главу автор посвятил военным ветеринарам. На все события нужна регистрация.



В прошлом году из-за коронавирусных ограничений провести тематические вечера не получилось на многих площадках в городе. Исправляться будут теперь. В Мариинском театре на Новой сцене 8 мая в 20:00 слушателей ждет «Музыка Победы» (6+). К публике выйдут музыканты Симфонического оркестра театра, дирижёр Михаил Синькевич и ведущие солисты: Ирина Матвеева, Екатерина Соловьёва, Алексей Марков, Вадим Кравец и другие.

«Ленинградскую одиссею в одном действии» — «Пенелопу» (16+) по одноимённой повести автора «Пушкинского дома» Андрея Битова — в 19:30 в субботу исполнят на малой сцене театра «Мастерская». Историю о мужчине, встретившем незнакомку, которая не соответствует его ожиданиям, поставил режиссёр Григорий Козлов.



Фото: с официального сайта театра «Мастерская» Поделиться Поделиться







В сквере на Загородном проспекте, 38 пройдет концерт под открытым небом «Музыка Победы» (6+). Адмиралтейский духовой оркестр начнёт играть 8 мая в 16:00. Пришедших ждёт викторина на знание военных песен, викторина и полевая кухня. Модератор — актёр Никита Плащевский («Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы»).



Тем, кто предпочитает не выходить из дома, 8 мая стоит обратить внимание на тематический «ИЗОмарафон» (12+) от Русского музея. С полудня в режиме прямой трансляции из Центра мультимедиа зрителям расскажут о художниках, которые застали войну и рисовали её, а также о людях с картин, чьи судьбы связаны с Великой Отечественной. Трансляции пройдут на официальном сайте, на YouTube «Виртуальный Русский музей» и в соцсетях.



Фото: с официального сайта Русского музея Поделиться Поделиться







Военно-медицинский музей подготовил свою программу ко Дню Победы. 8 и 9 мая в 14:00 сотрудники проведут для посетителей экскурсию «Медицина Победоносной армии», а в 12:00 и 15:00 предложат пройти в зал «Гуманное оружие Победы» или осмотреть Музей памяти жертв нацизма (16+).

9 мая

Парад Победы на Дворцовой площади стартует в 10:00. Попасть туда и военным, и ветеранам получится только с отрицательным тестом на коронавирус или справкой о вакцинации. Горожанам за происходящим предлагают наблюдать при помощи трансляций на телеканалах или в Сети.

В 12:00 в честь 76-й годовщины Победы прозвучит выстрел из пушки Нарышкина бастиона.



Гуляя по городу 9 мая, не забудьте обратить внимание на стрелку Васильевского острова: Ростральные колонны будут гореть на стрелке с 9:00 до 12:00 и с 18:00 до 23:00.



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Ситуация с коронавирусом всё ещё не позволяет организовать акцию «Бессмертный полк» в традиционном формате, но можно поучаствовать в виртуальном шествии: для этого нужно заполнить анкету и загрузить фото своего родственника на официальном сайте акции.

Впрочем, офлайн-мероприятия для всех в День Победы тоже будут. В 16:00 в Ледовом дворце начнётся концерт «От песни к песне — от победы к победе» (12+), на котором выступят Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Татьяна Буланова, Пётр Захаров, Зара, Григорий Чернецов, Василий Герелло, Софья Феськова, ансамбль песни и пляски Западного военного округа.

В БКЗ «Октябрьский» должен приехать Александр Розенбаум с программой «С Днём Победы!» (12+). На уже традиционном для 9 Мая выступлении артист представит несколько премьер и исполнит старые песни. На концерте ждут в том числе тех, кто собирался прийти в прошлом году, когда встречу отменили из-за коронавирусных ограничений.



Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы в 20:00 выступит в большом зале Филармонии с праздничной программой (6+). Музыканты под управлением Валентина Лященко и Никиты Игнатова исполнят песни из репертуара советской актрисы Клавдии Шульженко, которая в войну пела для бойцов Ленинградского фронта и жителей Ленинграда. Прозвучат и «Давай закурим», и «Синий платочек», и «Вальс», и марш украинского фронта. На сцене — меццо-сопрано Мила Шкиртиль, известная исполнением романсов русских и западноевропейских композиторов, а также солист Михайловского театра, баритон Антон Петряев.

В Филармонии джазовой музыки тоже обратятся к композициям, популярным в 1940-х годах. В программе «Мелодии военных лет» (12+) в 19:00 — не только советские песни, но и темы из репертуара американских диксиленд-оркестров, музыка которых связана с военной темой. Диксилендом называют стиль джаза, в начале XX века возникший в Новом Орлеане.

Вне зависимости от погоды в полдень музыка зазвучит в Михайловском саду (6+): солист Санкт-Петербургского театра Музыкальной комедии Игорь Кроль исполнит композицию «Три года ты мне снилась», обладатель высшей театральной премии «Золотой софит» Карина Чепурнова выступит с ансамблем танца «Белые ночи», а солист Большого театра и Парижской оперы Александр Миминошвили споёт «За того парня» и «Случайный вальс».



На основной сцене Александринского театра концерт в честь Дня Победы стартует раньше, чем на других площадках, — уже в 15:00. Хор и Симфонический оркестр Санкт-Петербургской консерватории под управлением ректора, заслуженного артиста России Алексея Васильева исполнят кантаты «Александр Невский» и Симфония № 1 Сергея Прокофьева (6+).



Фото: с официального сайта Александринского театра Поделиться Поделиться







В Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии готовятся к спектаклю-концерту «Май Победы» (12+). 9 мая в 19:00 артисты будут исполнять композиции военных лет, читать стихи и вальсировать. Среди прочих к зрителям выйдут лауреаты премии «Золотой софит» Владимир Яковлев и Валентина Кособуцкая, Александр Круковский, Катажина Мацкевич и Татьяна Таранец.

Ну а в Большой театр кукол стоит зайти с детьми на программу «Минуты жизни» (12+). Руслан Кудашов с командой составили программу из популярных и малоизвестных песен так, чтобы из них получилась единая история о том, как «люди, стоя на выжженной войной земле, продолжали жить, влюбляться, мечтать, помогать друг другу, надеяться и ждать».



На Монументе героическим защитникам Ленинграда 9 мая в 19:00 пройдёт Всероссийская акция «Минута молчания».

Завершится день десятиминутным праздничным салютом у Петропавловской крепости. Технику активируют в 22:00.



автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





