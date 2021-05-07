Как отметить День Победы в Петербурге: парад, песни в городе и танцы в ретрокостюмах

В преддверии Дня Победы
Часть торжественных церемоний пройдёт за несколько дней до главной даты. К обелиску «Городу-герою Ленинграду» возложат цветы уже
Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке планирует отметить годовщину Победы масштабно.
В прошлом году из-за коронавирусных ограничений провести тематические вечера не получилось на многих площадках в городе. Исправляться будут теперь. В Мариинском театре на Новой сцене
«Ленинградскую одиссею в одном действии» — «Пенелопу» (16+) по одноимённой повести автора «Пушкинского дома» Андрея Битова — в 19:30 в субботу исполнят на малой сцене театра «Мастерская». Историю о мужчине, встретившем незнакомку, которая не соответствует его ожиданиям, поставил режиссёр Григорий Козлов.
В сквере на Загородном проспекте, 38 пройдет концерт под открытым небом «Музыка Победы» (6+). Адмиралтейский духовой оркестр начнёт играть
Тем, кто предпочитает не выходить из дома,
Военно-медицинский музей подготовил свою программу ко Дню Победы.
9 мая
Парад Победы на Дворцовой площади стартует в 10:00. Попасть туда и военным, и ветеранам получится только с отрицательным тестом на коронавирус или справкой о вакцинации. Горожанам за происходящим предлагают наблюдать при помощи трансляций на телеканалах или в Сети.
В 12:00 в честь 76-й годовщины Победы прозвучит выстрел из пушки Нарышкина бастиона.
Гуляя по городу 9 мая, не забудьте обратить внимание на стрелку Васильевского острова: Ростральные колонны будут гореть на стрелке с 9:00 до 12:00 и с 18:00 до 23:00.
Ситуация с коронавирусом всё ещё не позволяет организовать акцию «Бессмертный полк» в традиционном формате, но можно поучаствовать в виртуальном шествии: для этого нужно заполнить анкету и загрузить фото своего родственника на официальном сайте акции.
Впрочем, офлайн-мероприятия для всех в День Победы тоже будут. В 16:00 в Ледовом дворце начнётся концерт «От песни к песне — от победы к победе» (12+), на котором выступят Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Татьяна Буланова, Пётр Захаров, Зара, Григорий Чернецов, Василий Герелло, Софья Феськова, ансамбль песни и пляски Западного военного округа.
В БКЗ «Октябрьский» должен приехать Александр Розенбаум с программой «С Днём Победы!» (12+). На уже традиционном для
Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы в 20:00 выступит в большом зале Филармонии с праздничной программой (6+). Музыканты под управлением Валентина Лященко и Никиты Игнатова исполнят песни из репертуара советской актрисы Клавдии Шульженко, которая в войну пела для бойцов Ленинградского фронта и жителей Ленинграда. Прозвучат и «Давай закурим», и «Синий платочек», и «Вальс», и марш украинского фронта. На сцене — меццо-сопрано Мила Шкиртиль, известная исполнением романсов русских и западноевропейских композиторов, а также солист Михайловского театра, баритон Антон Петряев.
В Филармонии джазовой музыки тоже обратятся к композициям, популярным в
Вне зависимости от погоды в полдень музыка зазвучит в Михайловском саду (6+): солист Санкт-Петербургского театра Музыкальной комедии Игорь Кроль исполнит композицию «Три года ты мне снилась», обладатель высшей театральной премии «Золотой софит» Карина Чепурнова выступит с ансамблем танца «Белые ночи», а солист Большого театра и Парижской оперы Александр Миминошвили споёт «За того парня» и «Случайный вальс».
На основной сцене Александринского театра концерт в честь Дня Победы стартует раньше, чем на других площадках, — уже в 15:00. Хор и Симфонический оркестр Санкт-Петербургской консерватории под управлением ректора, заслуженного артиста России Алексея Васильева исполнят кантаты «Александр Невский» и Симфония
В Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии готовятся к спектаклю-концерту «Май Победы» (12+).
Ну а в Большой театр кукол стоит зайти с детьми на программу «Минуты жизни» (12+). Руслан Кудашов с командой составили программу из популярных и малоизвестных песен так, чтобы из них получилась единая история о том, как «люди, стоя на выжженной войной земле, продолжали жить, влюбляться, мечтать, помогать друг другу, надеяться и ждать».
На Монументе героическим защитникам Ленинграда
Завершится день десятиминутным праздничным салютом у Петропавловской крепости. Технику активируют в 22:00.
Продолжить вспоминать
В парке Песчанка, расположенном рядом с комплексом «Дорога жизни», организуют танцевальную площадку «Весна
Продолжат тему на вечере
В кинотеатрах в этом мае показывают фильм Элема Климова «Иди и смотри» (18+), который впервые показали на экранах в 1985 году. В основу ленты о ребёнке, который попадает в центр фашистской карательной операции, легла «Хатынская повесть», классика белорусской литературы, соавтора «Блокадной книги» Алеся Адамовича. Эту работу называют одной из самых страшных и одновременно правдивых картин о войне.
Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»