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Как отметить День Победы в Петербурге: парад, песни в городе и танцы в ретрокостюмах

76-годовщину Победы в Петербурге начинали праздновать заранее: с начала мая в городе устраивают концерты и поют песни, вспоминают погибших и говорят о выживших. «Фонтанка» посмотрела на афиши и выбрала самые важные и интересные события в честь Дня Победы в этом году.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив
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В преддверии Дня Победы

Часть торжественных церемоний пройдёт за несколько дней до главной даты. К обелиску «Городу-герою Ленинграду» возложат цветы уже 7 мая в 10:00. На следующий день в 9:30 память воинов почтут у мемориальной доски «Героизму и мужеству ленинградцев» на Невском проспекте, 14. В 11:00 одновременно возложат венки на Пискарёвском, Смоленском и Невском мемориальных кладбищах, у Триумфальной арки Победы, на Ново-Волковском кладбище.

Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке планирует отметить годовщину Победы масштабно. 7 мая в 14:00 на площадке горожанам покажут фильм «Трамвай идёт на фронт» (16+). Режиссёр и петербургский журналист Анатолий Аграфенин собрал в одной ленте кадры военной поры и воспоминания жителей блокадного Ленинграда. В 16:00 в залах музея презентуют сборник «Медаль за город 1944–1945. Освобождение Европы» писателя, журналиста Дмитрия Митюрина, а ещё через час представят присутствующим две книги «Животные на войне» и «Долг памяти» (6+) писателя Виктора Кокосова. Из последних двух работ дети узнают, как животные помогали солдатам в разведывательных операциях и при доставке опасных грузов, работали связистами и санитарами. Отдельную главу автор посвятил военным ветеринарам. На все события нужна регистрация.

В прошлом году из-за коронавирусных ограничений провести тематические вечера не получилось на многих площадках в городе. Исправляться будут теперь. В Мариинском театре на Новой сцене 8 мая в 20:00 слушателей ждет «Музыка Победы» (6+). К публике выйдут музыканты Симфонического оркестра театра, дирижёр Михаил Синькевич и ведущие солисты: Ирина Матвеева, Екатерина Соловьёва, Алексей Марков, Вадим Кравец и другие.

«Ленинградскую одиссею в одном действии» — «Пенелопу» (16+) по одноимённой повести автора «Пушкинского дома» Андрея Битова — в 19:30 в субботу исполнят на малой сцене театра «Мастерская». Историю о мужчине, встретившем незнакомку, которая не соответствует его ожиданиям, поставил режиссёр Григорий Козлов.

Фото: с официального сайта театра «Мастерская» 
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В сквере на Загородном проспекте, 38 пройдет концерт под открытым небом «Музыка Победы» (6+). Адмиралтейский духовой оркестр начнёт играть 8 мая в 16:00. Пришедших ждёт викторина на знание военных песен, викторина и полевая кухня. Модератор — актёр Никита Плащевский («Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы»).

Тем, кто предпочитает не выходить из дома, 8 мая стоит обратить внимание на тематический «ИЗОмарафон» (12+) от Русского музея. С полудня в режиме прямой трансляции из Центра мультимедиа зрителям расскажут о художниках, которые застали войну и рисовали её, а также о людях с картин, чьи судьбы связаны с Великой Отечественной. Трансляции пройдут на официальном сайте, на YouTube «Виртуальный Русский музей» и в соцсетях.

Фото: с официального сайта Русского музея 
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Военно-медицинский музей подготовил свою программу ко Дню Победы. 8 и 9 мая в 14:00 сотрудники проведут для посетителей экскурсию «Медицина Победоносной армии», а в 12:00 и 15:00 предложат пройти в зал «Гуманное оружие Победы» или осмотреть Музей памяти жертв нацизма (16+).

9 мая

Парад Победы на Дворцовой площади стартует в 10:00. Попасть туда и военным, и ветеранам получится только с отрицательным тестом на коронавирус или справкой о вакцинации. Горожанам за происходящим предлагают наблюдать при помощи трансляций на телеканалах или в Сети.

В 12:00 в честь 76-й годовщины Победы прозвучит выстрел из пушки Нарышкина бастиона.

Гуляя по городу 9 мая, не забудьте обратить внимание на стрелку Васильевского острова: Ростральные колонны будут гореть на стрелке с 9:00 до 12:00 и с 18:00 до 23:00.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
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Ситуация с коронавирусом всё ещё не позволяет организовать акцию «Бессмертный полк» в традиционном формате, но можно поучаствовать в виртуальном шествии: для этого нужно заполнить анкету и загрузить фото своего родственника на официальном сайте акции.

Впрочем, офлайн-мероприятия для всех в День Победы тоже будут. В 16:00 в Ледовом дворце начнётся концерт «От песни к песне — от победы к победе» (12+), на котором выступят Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Татьяна Буланова, Пётр Захаров, Зара, Григорий Чернецов, Василий Герелло, Софья Феськова, ансамбль песни и пляски Западного военного округа.

В БКЗ «Октябрьский» должен приехать Александр Розенбаум с программой «С Днём Победы!» (12+). На уже традиционном для 9 Мая выступлении артист представит несколько премьер и исполнит старые песни. На концерте ждут в том числе тех, кто собирался прийти в прошлом году, когда встречу отменили из-за коронавирусных ограничений.

Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы в 20:00 выступит в большом зале Филармонии с праздничной программой (6+). Музыканты под управлением Валентина Лященко и Никиты Игнатова исполнят песни из репертуара советской актрисы Клавдии Шульженко, которая в войну пела для бойцов Ленинградского фронта и жителей Ленинграда. Прозвучат и «Давай закурим», и «Синий платочек», и «Вальс», и марш украинского фронта. На сцене — меццо-сопрано Мила Шкиртиль, известная исполнением романсов русских и западноевропейских композиторов, а также солист Михайловского театра, баритон Антон Петряев.

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В Филармонии джазовой музыки тоже обратятся к композициям, популярным в 1940-х годах. В программе «Мелодии военных лет» (12+) в 19:00 — не только советские песни, но и темы из репертуара американских диксиленд-оркестров, музыка которых связана с военной темой. Диксилендом называют стиль джаза, в начале XX века возникший в Новом Орлеане.

Вне зависимости от погоды в полдень музыка зазвучит в Михайловском саду (6+): солист Санкт-Петербургского театра Музыкальной комедии Игорь Кроль исполнит композицию «Три года ты мне снилась», обладатель высшей театральной премии «Золотой софит» Карина Чепурнова выступит с ансамблем танца «Белые ночи», а солист Большого театра и Парижской оперы Александр Миминошвили споёт «За того парня» и «Случайный вальс».

На основной сцене Александринского театра концерт в честь Дня Победы стартует раньше, чем на других площадках, — уже в 15:00. Хор и Симфонический оркестр Санкт-Петербургской консерватории под управлением ректора, заслуженного артиста России Алексея Васильева исполнят кантаты «Александр Невский» и Симфония № 1 Сергея Прокофьева (6+).

Фото: с официального сайта Александринского театра 
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В Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии готовятся к спектаклю-концерту «Май Победы» (12+). 9 мая в 19:00 артисты будут исполнять композиции военных лет, читать стихи и вальсировать. Среди прочих к зрителям выйдут лауреаты премии «Золотой софит» Владимир Яковлев и Валентина Кособуцкая, Александр Круковский, Катажина Мацкевич и Татьяна Таранец.

Ну а в Большой театр кукол стоит зайти с детьми на программу «Минуты жизни» (12+). Руслан Кудашов с командой составили программу из популярных и малоизвестных песен так, чтобы из них получилась единая история о том, как «люди, стоя на выжженной войной земле, продолжали жить, влюбляться, мечтать, помогать друг другу, надеяться и ждать».

На Монументе героическим защитникам Ленинграда 9 мая в 19:00 пройдёт Всероссийская акция «Минута молчания».

Завершится день десятиминутным праздничным салютом у Петропавловской крепости. Технику активируют в 22:00.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив
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Продолжить вспоминать

В парке Песчанка, расположенном рядом с комплексом «Дорога жизни», организуют танцевальную площадку «Весна 45-го года» (12+). С 13:00 до 16:00 10 мая хореограф Олег Мардачев и актёры в военной форме и ретроплатьях поставят несколько номеров при участии зрителей и научат двигаться всех желающих. Танцевальные блоки друг от друга отделят выступлениями молодых артистов. Участие бесплатное,

Продолжат тему на вечере 12 мая в БКЗ «Октябрьский» (6+). В Большом концертном зале выступают артисты Светлана Крючкова, Василий Герелло, Татьяна Буланова, Максим Леонидов, солист академии молодых оперных певцов Мариинского театра Григорий Чернецов, солисты московских мюзиклов Владимир Дыбский, Андрей Белявский, Ирина Пегова. Их поддержат ансамбль песни и пляски и оркестр Западного военного округа.

В кинотеатрах в этом мае показывают фильм Элема Климова «Иди и смотри» (18+), который впервые показали на экранах в 1985 году. В основу ленты о ребёнке, который попадает в центр фашистской карательной операции, легла «Хатынская повесть», классика белорусской литературы, соавтора «Блокадной книги» Алеся Адамовича. Эту работу называют одной из самых страшных и одновременно правдивых картин о войне.

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив
Фото: с официального сайта театра «Мастерская» 
Фото: с официального сайта Русского музея 
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
Фото: с официального сайта Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы 
Фото: с официального сайта Александринского театра 
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив

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Комментарии (15)

Franklin_Delano_Roosevelt
дожили.... нищеброды не могут обеспечить горение Ростральных колонн весь день... 1 раз в году... что у них, газ кончился?!
АСмуров
Обратил внимание что учёные СПБ никаким боком в праздновании не отмечены.
Otkating
Май - загорать ещё рано, а худеть уже поздно.
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