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Петербуржцам в майские праздники предлагают посадить деревья в Южно-Приморском парке и сквере Катерников

Смольный предлагает жителям Петербурга посадить деревья в городских парках

Комитет по благоустройству предлагает петербуржцам присоединиться к работам по озеленению города в рамках Месячника по благоустройству. Любой желающий сможет посадить дерево в парке или сквере.

Как сообщает пресс-служба комитета, на следующей неделе любой петербуржец может присоединиться к работам по озеленению Южно-Приморского парка, сквера Катерников, парка на улице Инструментальщиков, 15, или Буферного парка. Для этого нужно выбрать удобное место и дату и подтвердить свое участие. Адреса и даты работ можно посмотреть на сайте комитета в разделе Месячник по благоустройству. Звонки от желающих посадить деревья в майские праздники принимаются по телефону дежурной службы Комитета по благоустройству: 314-60-13.

В посадке петербуржцам будут помогать городские садовники. Они предоставят саженцы и инструменты, расскажут, как правильно посадить дерево, и помогут на месте.

Всего в 2021 году на объектах зеленых насаждений, подведомственных Комитету по благоустройству Петербурга, запланировано посадить более 10 тысяч деревьев и 65 тысяч кустарников.

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