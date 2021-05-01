Петербуржцам в майские праздники предлагают посадить деревья в Южно-Приморском парке и сквере Катерников

Комитет по благоустройству предлагает петербуржцам присоединиться к работам по озеленению города в рамках Месячника по благоустройству. Любой желающий сможет посадить дерево в парке или сквере.



Как сообщает пресс-служба комитета, на следующей неделе любой петербуржец может присоединиться к работам по озеленению Южно-Приморского парка, сквера Катерников, парка на улице Инструментальщиков, 15, или Буферного парка. Для этого нужно выбрать удобное место и дату и подтвердить свое участие. Адреса и даты работ можно посмотреть на сайте комитета в разделе Месячник по благоустройству. Звонки от желающих посадить деревья в майские праздники принимаются по телефону дежурной службы Комитета по благоустройству: 314-60-13.