Вам яйца красить или колоться, балкон стеклить или судиться?

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1. Пейзаж с руинами. Чем жили и живут арендаторы сгоревшей «Невской мануфактуры» Пожар на «Невской мануфактуре» и его неочевидные последствия оставили арендаторов без денег и работы. Впереди — суды, позади — несколько неуслышанных предупреждений. От исторической части «Невской мануфактуры» остались лишь стены и груда обломков. Арендаторов допустили на пепелище только после того, как пожар был полностью ликвидирован, а его тушение заняло долгие пять дней. Некоторые из тех, у кого сгорело все, даже не возвращались. Но другие судорожно искали новые помещения, чтобы выполнить срочные заказы или перевезти то, что уцелело. Третьи, которых пожар не затронул вообще или лишь задел по касательной (к примеру, цеха оказались залиты водой во время тушения), не могли скрыть своей радости. Однако на месте их ждал неприятный сюрприз.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Совладелец мастерской художественной ковки Anvil Александр Дьячков смог лично пройти на территорию мануфактуры в понедельник, 19 апреля, и от увиденного пришел в отчаяние. Дверь в кузницу была вскрыта, оттуда пропали ручные электроинструменты, три сварочных аппарата, газовые баллоны, бензиновый генератор, болгарки, дрели, паркетные пилы, а также его личный сноуборд со снаряжением и спортивный олимпийский лук. У входа мужчина обнаружил следы пребывания неизвестных. При этом, по словам охранников, на территорию никого не пускали, кроме их самих и пожарных.

Мировой суд Невского района рассмотрел материалы ГУ МЧС после проверки в марте 2021 года. В очередной раз ведомство обнаружило, что владельцы не исполняют предписания пожарных инспекторов.

Мировой судья 137-го судебного участка Невского района Светлана Коник признала АО «Невская мануфактура» виновным в совершении административного правонарушения и назначила штраф в размере 80 тысяч рублей.

2. «Все, что нажито. У Муровых забирают порт «Бронка» и все остальное»



Впервые за многие годы государство, похоже, решило забрать себе огромный актив — построенный с нуля порт. Владельцев терминала «Бронка» — Муровых и Негодовых — припечатали процессуально значимыми словами, а их имущество теперь на полпути к национализации. «Фонтанка» достала текст, вышедший из-под пера заместителя генпрокурора РФ, где подробно описано, как в прошлом самый влиятельный петербургский бизнесмен Михальченко получил госконтракты на 33 млрд рублей. По версии прокуроров, часть была выведена и вложена в его огромные активы, а после ареста бизнесмена скрыта из-под удара. На эту историю можно посмотреть со многих сторон.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Поделиться Поделиться







3.«Кто этот Николай Иванов?» Как в споре юриста и юмориста появился третий

Шутка стендапера Ильи Соболева, которую юрист из Тольятти оценил в 84 миллиона, задела по касательной еще одного жителя Петербурга — Николая Иванова. «Фонтанка» наблюдала, как его образ постепенно проявлялся в зале Петроградского районного суда.

Фото: Денис Лебедев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Петербургская «балконная амнистия» не сдюжила против Жилищного кодекса

Широко разрекламированная «балконная амнистия» оказалась с сюрпризом. На деле она не уберегает от проигрыша в суде и обязательства привести все в первозданный вид. В Петербурге в настоящее время действует «балконная амнистия». Сначала Заксобрание, напомним, ввело запрет на штрафы за незаконное остекление лоджий и балконов, потом, в марте этого года, скорректировало и закон о благоустройстве города. Но все получилось не так. 5. «Вам яйца или колоться? Как в России заманивают на вакцинацию» Привиться от коронавируса, просто чтобы иметь защиту от смертельно опасной инфекции? Неинтересно. Региональные власти кто во что горазд наперегонки придумывают программы мотивации для населения — за уколы предлагают и продукты, и рубли, и бонусные сертификаты. Задумались над стимуляцией и в Петербурге.

В России к маю удалось вакцинировать от коронавируса меньше 9% всего населения. Это больше, чем в Колумбии, Камбодже или Казахстане, но далеко от Германии, Великобритании, США, не говоря уже об Израиле, где с уколом ходят уже не один месяц больше 60% жителей. Особенно обидно это для страны, в которой зарегистрировали первую в мире вакцину. И теперь в ход пошли проверенные временем приемы.



Фото: Эмин Джафаров/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Поделиться Поделиться







7. Почти 900 жителей Нижнего Парголово попросили губернатора Александра Беглова вмешаться в ситуацию с единственной в округе 475-й школой, где учатся около тысячи школьников. По словам родителей, детей туда «затолкали» вдвое больше положенного, в сентябре будет уже 1 200. Призрачные надежды жителей связаны с новой школой, которая не продвинулась дальше фундамента. Жители развлекаются «регатами» на месте котлована, а их просят подождать еще пару лет.

По данным «Фонтанки», в Смольный поступило коллективное обращение на имя губернатора от жителей Выборгского района, которые обеспокоены ситуацией в школе № 475. В нем сообщается, что сложилась «катастрофическая ситуация» — пачками строятся социальные дома, заселяются многодетные семьи, а дети вынуждены «учиться в одной школе на головах друг у друга».



При проектной мощности на 560 мест сегодня школу посещают около 1 000 учеников, а в сентябре 2021 года школа должна принять 1 200 учащихся,

8. «В поисках блудного официанта. Петербургские рестораны не смогут насытить кадровый голод» Кормить гостей ПМЭФ, Евро-2020 и обычных туристов может оказаться некому. Официанты ушли в курьеры или сбежали на заработки в Крым и Сочи.

Фото: Роман Яровицын/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





